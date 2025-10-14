الرياض - كتبت رنا صلاح - في زمن امتلأت فيه الأسواق بمنتجات التجميل باهظة الثمن، قد نغفل عن حلول طبيعية فعالة متوفرة في مطبخنا، ومن أبرزها مزيج الفازلين مع القهوة، الذي أصبح من أكثر الوصفات المنزلية شيوعًا لما يمنحه من نتائج مذهلة للبشرة، إذ يجمع بين خصائص الترطيب العميق والتقشير الطبيعي في آن واحد، مما يساعد على تحسين ملمس البشرة واستعادة نضارتها خلال فترة قصيرة.

“ للمتزوجين وغيرهم ” .. هاتي معلقة من الفازلين ومعلقة قهوة واستخدميها بهذه الطريقة كل ليلة في المنزل

يمتاز هذا الخليط بقدرته على معالجة العديد من مشكلات البشرة، فهو يعمل على إزالة خلايا الجلد الميت وتنقية المسام بفضل حبيبات القهوة الدقيقة، كما يحفز الدورة الدموية مما يمنح البشرة إشراقة طبيعية وحيوية، في حين يقوم الفازلين بترطيب الطبقات العميقة من الجلد وحبس الرطوبة لفترات طويلة، ومع الاستمرار في استخدامه، يقلل من التصبغات والبقع الداكنة ويترك ملمس البشرة ناعمًا كالحرير.

طريقة التحضير والاستخدام

لتحضير الوصفة، امزجي ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة مع ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي حتى تتكون عجينة متجانسة، ثم ضعيها على الوجه بحركات دائرية لطيفة لمدة 10 دقائق، بعدها اشطفيها بالماء الدافئ، وينصح بتكرار هذه الخطوة مرة أو مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

تعديلات تناسب كل نوع بشرة

يمكن تعديل الخلطة بسهولة لتناسب مختلف أنواع البشرة، فالبشرة الجافة تستفيد أكثر عند إضافة نصف ملعقة من زيت اللوز أو زيت جوز الهند، أما الدهنية فيُفضل تقليل كمية الفازلين وإضافة قطرات من عصير الليمون، وللبشرة الحساسة يمكن استخدام قهوة ناعمة جدًا وتقليل مدة التطبيق إلى 5 دقائق، بينما العادية يمكنها اعتماد الوصفة كما هي للحفاظ على النعومة والنضارة.