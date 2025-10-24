الرياض - كتبت رنا صلاح - في دراسة علمية رائدة، كشف باحثون من جامعة هونغ كونغ عن تأثير نوعين من الأحماض الدهنية على قدرة جهاز المناعة في مقاومة السرطان، حيث أظهر حمض الأوليك، الموجود في زيت الزيتون، قدرة على تعزيز نشاط خلايا المناعة، بينما أضعف حمض البالمتيك، الموجود في زيت النخيل واللحوم، هذه القدرة بشكل ملحوظ.

زيت شائع يدعم المناعة .. وآخر يهددها

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في دورية Signal Transduction and Targeted Therapy، أن حمض الأوليك يدعم نشاط خلايا "دلتا غاما التائية" (γδ-T)، وهي خلايا مناعية متخصصة تُعرف باستجابتها السريعة ضد العدوى والأورام.



وخلال التجارب، تم تعريض هذه الخلايا لحمض الأوليك، ما أدى إلى استقرار وحدات الميتوكوندريا وزيادة النشاط الأيضي، مما عزز قدرتها على قتل الخلايا السرطانية. في المقابل، أدى تعريضها لحمض البالمتيك إلى فشل أيضي وتدمير ذاتي التهابي، ما جعل البيئة المناعية أكثر عدوانية وأقل قدرة على مقاومة الأورام.



وقال الباحث الرئيسي، تو وينوي، أستاذ طب الأطفال والمراهقين، إن نتائج الدراسة تشير إلى أن تناول الأطعمة الغنية بحمض الأوليك، مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات، يمكن أن يعزز قدرة جهاز المناعة على مراقبة الأورام ومكافحتها، ما يفتح آفاقًا لعلاجات أكثر فعالية للسرطان.



وأضاف أن هذه النتائج تحمل دلالات عملية، إذ يمكن لمرضى السرطان تحسين فعالية العلاجات عبر تعديل النظام الغذائي، من خلال زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بحمض الأوليك، وتقليل تلك التي تحتوي على حمض البالمتيك، مثل اللحوم الدهنية وزيت النخيل والأطعمة المصنعة.



ورغم أهمية النتائج، حذّر الباحثون من الإفراط في استهلاك زيت الزيتون أو المكملات الغذائية، مؤكدين أن الدراسة لم تُختبر بعد على البشر، لكنها تمهّد لتطوير أدوية تستهدف الأحماض الدهنية لتنشيط خلايا γδ-T في مكافحة السرطان، وتؤكد الدور الحاسم للتغذية في دعم جهاز المناعة.