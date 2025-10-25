سيرونا يحقق حلم الملايين.. دواء جديد لـ علاج السمنة وتخفيض الوزن دون حقن أو هرمونات

الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) نتائج “ثورية” لدواء جديد يُدعى “سيرونا” في مكافحة السمنة، حيث نجحت الكبسولات الفموية في مساعدة المشاركين على تخفيض أوزانهم بنسبة وصلت إلى 13.5% خلال ستة أشهر، وذلك دون الحاجة للحقن أو التأثير على الهرمونات، وتُقارن هذه النتائج المذهلة بفاعلية حقن إنقاص الوزن الرائدة مثل “أوزمبيك” و “مونجارو”.

آلية العمل المبتكرة لدواء “سيرونا”

يعتمد دواء “سيرونا” (الذي طورته شركة أكسفورد للمنتجات الطبية) على تقنية غير جراحية وغير هرمونية فريدة من نوعها:

يتكون العلاج من كبسولات صباحية تحتوي على هيدروجيل بوليمري آمن.

تُؤخذ الكبسولة مع الماء، حيث تتمدد بسرعة في المعدة خلال 30 دقيقة لتتحول إلى كتلة هلامية طرية.

تعمل هذه الكتلة الهلامية على شغل حيز في المعدة، مما يعزز الشعور بالشبع بشكل مستدام، ويقلل من السعرات الحرارية المتناولة بنحو 400 سعرة حرارية يومياً في المتوسط.

يبقى الهيدروجيل في المعدة لعدة أيام قبل أن يتحلل ويخرج من الجسم بشكل طبيعي.

نتائج التجارب السريرية والمزايا

شملت التجارب السريرية المبكرة 9,500 مشارك، وسُجلت تحسينات ملحوظة، حيث انخفض مؤشر كتلة الجسم (BMI) لدى أحد المشاركين من 37.7 (سمنة) إلى 31.2 في غضون 12 أسبوعاً فقط.

ويتميز “سيرونا” بعدة مزايا تنافسية: