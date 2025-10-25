الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتاد الكثير من الأشخاص على ضبط عدة منبهات على ساعاتهم أو هواتفهم كل صباح، معتقدين أن ذلك يساعدهم على بدء يومهم بنشاط، لكن الخبراء يحذرون من أن هذه العادة قد تؤثر بالسلب على صحتك، إذ أوضح علماء النفس العصبي أن تأجيل المنبه كل 5 دقائق قبل النهوض من السرير يمكن أن يكون سببًا في الشعور بالإرهاق الجسدي والتوتر العاطفي،

حاول تصحى من أول رنة.. لهذه الأسباب زر غفوة المنبه يضر صحتك

وبحسب الأطباء، فإن الأشخاص الذين يضبطون العديد من المنبهات للتأكد من استيقاظهم في الوقت المحدد أو الذين يسعون إلى بضع لحظات إضافية من النوم، قد يعتقدون أنهم يتصرفون بذكاء، إلا أن هذه الاضطرابات المتكررة في المرحلة الأخيرة من النوم قد تضر بالصحة الجسدية والعقلية.

لماذا يكون زر الغفوة ضارًا بصحتك؟

وأكد الأطباء أنه عندما ينتهي نومك، تستمر مرحلة حركة العين السريعة أو REM موجودة، والتي تعمل كطبيب نفسي ليلي، تحدث مرحلة حركة العين السريعة غالبًا في النصف الثاني من الليل، وتلعب دورًا مهمًا في معالجة المشاعر والتجارب اليومية، لذلك، فإن فقدان بضع دقائق من النوم لا يعني فقط خسارة جزء من الراحة، بل أيضًا حرمان الجسم من قدر مهم من نوم حركة العين السريعة، الضروري للحفاظ على التوازن العاطفي.

يُعتبر نوم حركة العين السريعة مرحلة من مراحل النوم تتحرك فيها العينان بسرعة أثناء النوم، وهو أيضًا وقت تحلم فيه بشكل واضح، وبالتالي يساعد على زيادة نشاط دماغك وتنظيم التنفس، لذا فإن الاستيقاظ على أصوات منبهات كثيرة يعطل دورة حركة العين السريعة بشكل متكرر، وبالتالي يؤدي إلى خمول النوم، وزيادة النعاس، والتعب، وتقلبات المزاج، علاوة على أنه يرفع مستويات الكورتيزول، وفي كل مرة ينطلق فيها المنبه، يدخل جسمك في استجابة “القتال أو الهروب” والتي تعتبر مرهقة للغاية.

أضرار نوم حركة العين السريعة

كما أشار أخصائيو النوم إلى أن اضطراب نوم حركة العين السريعة قد يؤدي إلى خلل في هرمونات التحكم في الشهية، مما يجعلك أكثر عرضة لـ:

زيادة الوزن

يؤدي النوم السيئ والمتقطع إلى ارتفاع مؤشر كتلة الجسم نتيجة الشعور بالنعاس خلال النهار وضعف الإنتاجية، ولمكافحة نقص الطاقة والتعب، يلجأ البعض إلى تناول الكافيين والسكر، ما يساهم في زيادة الوزن وتقليل التمارين الرياضية.

الأرق

تتسبب عادات النوم السيئة في الإصابة بالأرق، ومع مرور الوقت قد تزيد من خطر التعرض لمشكلات صحية خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع الثاني، والسمنة، والاكتئاب.

التوتر

أشارت الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نوم غير منظم ومتقطع، أقل من 8 ساعات متواصلة، يبلغون عن مستويات أعلى من التوتر.

طرق الحصول على نوم هادئ ومتواصل

أكد الأطباء أن استخدام منبه واحد فقط هو الخيار الأفضل، ورغم أن الاستيقاظ قد يبدو صعبًا، فيمكن تجربة عدة طرق أخرى، وهي: