الرياض - كتبت رنا صلاح - تعاني الكثير من النساء والرجال من مشكلة الرؤوس السوداء التي تظهر غالبًا على الأنف والذقن والجبهة، فتفقد البشرة مظهرها النقي والمتوهج، لكن الخبر الجيد أن هناك طرقًا آمنة وفعّالة للتخلص من الرؤوس السوداء دون الحاجة للضغط أو استخدام أدوات مؤذية، وفي هذا التقرير من الزهراء، نستعرض لكِ خطوات عملية ووصفات طبيعية مدعومة بنصائح خبراء الجلد لتحقيق بشرة نظيفة ومشرقة.

ودعي انسداد المسام.. كيفية التخلص من الرؤوس السوداء بطريقة آمنة وفعالة

ما هي الرؤوس السوداء ولماذا تظهر؟

الرؤوس السوداء هي نوع من أنواع حب الشباب غير الملتهب، تتكون عندما تنسد المسام بخلايا الجلد الميتة والزيوت الزائدة.

وعند تعرض هذه المسام المفتوحة للهواء، يتأكسد الدهن ويتحول إلى اللون الأسود.

تظهر هذه المشكلة عادة في منطقة الأنف والجبين والذقن، وتزداد عند أصحاب البشرة الدهنية والمختلطة.

أسباب ظهور الرؤوس السوداء

الإفراط في إفراز الزيوت الطبيعية من الغدد الدهنية.

تراكم خلايا الجلد الميتة وعدم تنظيف الوجه بانتظام.

استخدام منتجات تجميل تحتوي على زيوت ثقيلة.

عدم إزالة المكياج قبل النوم.

التعرض للتلوث والهواء المليء بالغبار دون حماية.

كيفية التخلص من الرؤوس السوداء بطريقة آمنة

توجد عدة خطوات يمكن اتباعها للتخلص من الرؤوس السوداء بشكل فعّال وآمن دون التسبب بتهيج الجلد أو ترك علامات.

البخار المنزلي:

قومي بغلي الماء وسكبه في وعاء، ثم عرّضي وجهك للبخار لمدة 5-7 دقائق مع تغطيته بمنشفة.

هذه الخطوة تساعد في فتح المسام وتسهيل إزالة الرؤوس السوداء.

استخدام مقشر لطيف:

اختاري مقشرًا يحتوي على حمض الساليسيليك أو استخدمي مكونات طبيعية مثل السكر والعسل لفرك الوجه بلطف لإزالة الجلد الميت.

استخدام ماسك الطين:

يُعتبر من أقوى الوسائل في امتصاص الزيوت وتنظيف المسام.

ضعي طبقة رقيقة من الطين الأخضر أو الطين المغربي واتركيها حتى تجف ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

استخدام شرائط الأنف الطبيعية:

يمكنكِ صنعها في المنزل باستخدام خليط من الجيلاتين والحليب ووضعها على الأنف حتى تجف، ثم نزعها برفق.

الترطيب بعد التنظيف:

بعد إزالة الرؤوس السوداء، استخدمي مرطبًا خفيفًا خالٍ من الزيوت للحفاظ على نعومة البشرة ومنع جفافها.

وصفات طبيعية لإزالة الرؤوس السوداء

المكون الطبيعي الفائدة للبشرة طريقة الاستخدام العسل والليمون يطهر المسام ويمنح لمعانًا طبيعيًا اخلطي ملعقة عسل مع قطرات من الليمون وضعيها على الأنف 10 دقائق ثم اغسليها بياض البيض والمناديل يساعد على سحب الرؤوس السوداء من المسام ادهني بياض البيض على الأنف وضعي منديلًا، وبعد أن يجف أزيليه برفق الشوفان والعسل مقشر لطيف يزيل الأوساخ والخلايا الميتة اخلطي ملعقة من الشوفان مع العسل ودلكي الوجه بحركات دائرية الطين الأخضر يمتص الزيوت الزائدة وينقي البشرة يُستخدم كقناع مرة أسبوعيًا



نصائح مهمة لتجنب ظهور الرؤوس السوداء مجددًا

اغسلي وجهك مرتين يوميًا بغسول لطيف مخصص للبشرة الدهنية أو المختلطة.

تجنبي لمس الوجه بيديك بشكل متكرر.

أزيلي المكياج قبل النوم باستخدام مزيل خالٍ من الزيوت.

استخدمي تونر طبيعي مثل ماء الورد لإغلاق المسام بعد التنظيف.

احرصي على تغيير أغطية الوسادة بانتظام لتجنب تراكم البكتيريا.

أخطاء شائعة عند إزالة الرؤوس السوداء

الضغط بالأظافر لإخراج الرؤوس مما يسبب التهابات وندوبًا دائمة.

استخدام مقشرات قوية بشكل يومي.

إهمال الترطيب بعد تنظيف البشرة.

النوم بالمكياج أو الكريمات الثقيلة.

عدم استخدام واقي الشمس مما يزيد من التصبغات بعد الإزالة.

نصائح من خبراء الجلد

يؤكد أطباء الجلد أن التخلص من الرؤوس السوداء بطريقة آمنة يعتمد على الالتزام بروتين ثابت يتضمن التنظيف، التقشير الخفيف، والترطيب اليومي.

كما يُنصح باستخدام منتجات تحتوي على النياسيناميد أو الزنك للمساعدة في تقليل إفراز الدهون والحفاظ على صفاء البشرة.

