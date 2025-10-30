خطيرة على القلب وتسبب الوفاة.. أطباء يحذرون من مخاطر قضم الأضافر 

الرياض - كتبت رنا صلاح - وجه أطباء تحذيرات هامة إلى الأفراد من خطورة عادة قضم الأظافر، والتي يراها البعض أنها أمرا بسيطًا وغير مؤذٍ، حيث أكدوا أنها يمكن أن يكون ورائها إصابات خطيرة في القلب قد تصل إلى الوفاة المفاجئة في بعض الحالات، وتؤدي إلى ما يعرف بالتهاب الشغاف المعدي الذي يصيب بطانة الأرض.

وأشار الخبراء، حسب موقع Times Now الطبي، إلى أن البكتيريا المتراكمة أسفل الأظافر يمكن أن تدخل مجرى الدم عبر الجروح الصغيرة الناتجة عن القضم المتكرر، لتصل إلى القلب، ومن ثم تسبب في التهاب الشغاف المعدي، وهو أحد أخطر أمراض القلب التي تهاجم الطبقة الداخلية المبطنة للصمامات القلبية، مضيفين أن التهاب الشغاف المعدي هو عدوى تصيب بطانة القلب وصماماته، وتحدث عند دخول البكتيريا أو الفطريات إلى الدم والتصاقها بأنسجة القلب، ويكون الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أو أمراض قلبية مزمنة أكثر عرضة للإصابة.

خطورة خضم الأظافر

وحسب الأطباء فأن القضم المتكرر للأظافر يتسبب في جروح دقيقة حول الجلد، ما يسمح للبكتيريا الموجودة في الفم بالانتقال إلى الدم، ومنه إلى القلب، مسببةً التهابات مدمّرة قد تؤدي إلى فشل قلبي أو جلطات دماغية قاتلة.

أعراض التهاب الشغاف المعدي

وكشف الأطباء أن قضم الأظافر، يتسبب في التهاب الشغاف المعدي، والتي تظهر أعراض على النحو التالي:

ـ ألم أو ضغط في الصدر

ـ ارتفاع متكرر في درجة الحرارة

ـ ضيق في التنفس

ـ تسارع في ضربات القلب

ـ الإرهاق الشديد والتعرق الليلي

ـ فقدان الشهية ونقص الوزن

ـ آلام في المفاصل والعضلات

ـ تورم في الساقين أو البطن

ـ ظهور دم في البول أو طفح جلدي غير مبرر

في الحالات المتقدمة، قد تؤدي العدوى إلى فشل القلب المفاجئ أو وفاة حادة إذا لم يُتدخل طبيًا على الفور.

علاج التهاب الشغاف المعدي

وحسب الأطباء، فأن التهاب الشغاف المعدي حالة طبية طارئة تتطلب علاجًا عاجلًا بالمضادات الحيوية الوريدية لمدة تصل إلى 6 أسابيع، لضمان القضاء الكامل على البكتيريا، وفي الحالات الشديدة، قد يحتاج الأمر إلى تدخل جراحي لاستبدال صمام القلب التالف.