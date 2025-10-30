الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسات حديثة، أن هناك عدد من المشروبات بسيطة يمكن أن يكون لها دور فعال في دعم التوازن الصحي للجسم، وتساهم بشكل فعال في تقليل خطر ارتفاع سكر الدم ومضاعفاته الخطيرة بشكل طبيعي دون اللجوء إللى الأدوية أو الأنظمة الغذائية الصارمة، ونصح الأطباء بتناولها لما لها من فوائد صحية.

دون أدوية.. مشروبات يومية تساعد على تنظيم سكر الدم طبيعيًا تعرّف عليها

وأفاد موقع Very Well Health الأمريكي، أن هناك عدة مشروبات طبيعية أثبتت قدرتها على الحفاظ على استقرار الجلوكوز في الدم وتحسين عمل الجهاز الهضمي والمناعي والقلب دون أي آثار جانبية تُذكر، وجاءت هذه المشروبات على النحو التالي:

أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا

ـ الماء

من أبسط الطرق الطبيعية للحفاظ على مستوى السكر، حيث إن الجفاف يؤدي إلى ارتفاع هرموني الكورتيزول والفازوبريسين، مما يرفع سكر الدم، وشرب الماء الكافي بشكل يساعد على الشعور بالشبع وتقليل استهلاك السكريات والكربوهيدرات.

ـ الحليب

على الرغم من احتوائه على نسبة من السكريات، إلا أن البروتينات والدهون في الحليب تُبطئ امتصاص الجلوكوز، مما يمنع الارتفاع المفاجئ للسكر بعد الوجبات، وكشفت أبحاث أن تناول الحليب باعتدال قد يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

الشاي الأخضر

لأنه يحتوي على مركبات الكاتيكين المضادة للأكسدة، يساعد الشاي الأخضر على تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم الجلوكوز في الدم، إضافة إلى دوره في دعم صحة القلب وتقليل الالتهابات المزمنة.

ـ الشاي الأسود

كشفت دراسات أن تناول كوب واحد من الشاي الأسود يوميًا قد يخفض خطر الإصابة بالسكري بنسبة تصل إلى 14%، لاحتوائه على الثيافلافينات، وهي مضادات أكسدة تحافظ على الخلايا وتقلل مقاومة الأنسولين.

ـ عصير الطماطم

خيار مثالي لمن يسعون لضبط سكر الدم، إذ يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض لا يسبب ارتفاعًا سريعًا للجلوكوز، كما يحتوي على الليكوبين الذي يحمي الأوعية الدموية ويقلل الالتهابات.

الكفير (الحليب المُخمّر)

تناول الكفير يوميًا يساعد في خفض مقاومة الأنسولين وتحسين سكر الدم، لأنه يحتوي على بكتيريا نافعة تعزز صحة الجهاز الهضمي وتبطئ عملية امتصاص الجلوكوز.