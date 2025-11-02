الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر القهوة من أكثر المشروبات شعبية حول العالم، ولكنها أصبحت محورًا للكثير من الدراسات العلمية التي تبحث تأثيرها على كبار السن، بينما يعتقد بعض الأشخاص أن القهوة قد ترفع الضغط أو تسبب الأرق، أثبتت أبحاث حديثة أن تناولها باعتدال يمكن أن يقدم فوائد صحية مهمة لكبار السن، سواء على الحركة أو طول العمر أو الحالة النفسية.

ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر

الفوائد الصحية لشرب القهوة عند كبار السن

كشف موقع PubMed عن أحدث ما توصلت إليه الأبحاث الأجنبية حول تأثير القهوة على كبار السن، وفيما يلي أبرز الفوائد الصحية لشرب القهوة لديهم:

تحسين القدرة الحركية وتقليل الإعاقة:

وجدت دراسة أن شرب أكثر من كوبين من القهوة يوميًا لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا مرتبط بانخفاض خطر ضعف الحركة، خصوصا بين النساء ومن يعانون من السمنة أو ارتفاع ضغط الدم.

تحسين الأداء البدني:

أظهرت دراسة فنلندية على رجال متوسط عمرهم 87 عامًا أن القهوة تساعد في تحسين سرعة المشي والأداء الحركي العام.

إطالة العمر الصحي:

أوضح بحث أمريكي من جامعة هارفارد، أن الأشخاص الذين يتناولون كوب إلى كوبين من القهوة يوميًا في منتصف العمر يتمتعون بعامين إضافيين من حياة صحية ونشطة مقارنة بغير الشاربين.

الوقاية من “الهشاشة” أو الضعف العام:

وجدت دراسة شملت أكثر من 8000 شخص فوق سن 60 عامًا، أن شرب القهوة التي تحتوي على الكافيين يقلل من احتمالية الإصابة بالهشاشة البدنية.

التوقف المفاجئ عن القهوة قد يرتبط بتراجع الصحة:

أظهرت دراسة إسبانية أن كبار السن الذين توقفوا عن شرب القهوة هم الأكثر عرضة لتدهور صحتهم على المدى الطويل.

القهوة ليست مناسبة للجميع:

أكد الخبراء أن القهوة ليست علاج لأي مرض، ويوصي بالحذر عند تناولها لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في النوم أو أمراض القلب.

طريقة التحضير تؤثر:

كما أن القهوة التي تضاف إليها السكر أو الكريمة الدسمة أو المنكهات الصناعية تفقد فوائدها الصحية وتصبح مشروب غني بالسعرات الحرارية.