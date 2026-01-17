الرياض - كتبت رنا صلاح - التهاب المسالك البولية من المشكلات الصحية الشائعة التي تسبب انزعاجًا كبيرًا، خاصة لدى النساء، فهو يؤدي إلى شعور بالحرقة أثناء التبول، تكرار الحاجة للتبول، وأحيانًا ألم في أسفل البطن أو الظهر، وعلى الرغم من أن المضادات الحيوية تعد العلاج التقليدي لهذه الحالة، إلا أن الاعتماد المتكرر عليها قد يُضعف المناعة ويؤدي إلى مقاومة بكتيرية، في هذا المقال نستعرض لكم حلاً طبيعيًا وفعالًا من خلال عشبة البولدو والماء.

"الحل الذهبي".. عشبة البولدو السحرية التي يصفها الأطباء بكنز الاعشاب.. ليها 4 فوائد هتغير حياتك

ما هي عشبة البولدو

عشبة البولدو هي نبتة طبية تنمو في أمريكا الجنوبية، وتعرف بقدرتها الفائقة على دعم وظائف الكبد والكلى والمثانة، تحتوي أوراقها على مركبات فعالة مثل “البولدينا” التي تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا ومطهّرة للمسالك البولية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتخفيف الالتهاب وتطهير الجهاز البولي.

طريقة استخدام البولدو لعلاج التهاب المسالك البولية

لتحضير مشروب البولدو، اتبعي الخطوات التالية:

أضيفي ملعقة صغيرة من أوراق البولدو المجففة إلى كوب من الماء المغلي.

اتركيه منقوعًا لمدة 10 دقائق، ثم قومي بتصفيته.

ينصح بتناول كوب إلى كوبين يوميًا لمدة 3 إلى 5 أيام، مع شرب كميات كافية من الماء خلال اليوم.

فوائد البولدو مع الماء

تطهير المثانة والمسالك البولية من البكتيريا.

تقليل الالتهاب وتسكين الألم.

تعزيز إدرار البول لطرد السموم.

دعم صحة الكبد، مما يساهم في تحسين عملية التصفية الطبيعية في الجسم.

تحذير مهم

رغم فوائد البولدو، إلا أنه لا ينصح باستخدامه لفترات طويلة، ويُفضل استشارة الطبيب قبل تناوله، خاصة للحامل أو المرضع أو من يعاني من أمراض مزمنة.