الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن السل يبقى المرض المعدي الأكثر فتكا في العالم وقد أودى بحياة قرابة 1,23 مليون شخص العام الماضي، محذّرة من أن المكاسب الأخيرة التي تم تحقيقها في مكافحته تبقى هشة.

مرض السل تسبب بوفاة 1,23 مليون شخص العام الماضي

وانخفضت الوفيات الناجمة عن مرض السل بنسبة 3% مقارنة بالعام 2023، فيما تراجع عدد الإصابات بقرابة 2%، وفقا لتقرير سنوي صادر عن منظمة الصحة العالمية.

وتفيد التقديرات بأن 10,7 مليون شخص أصيبوا بمرض السل في أنحاء العالم في 2024، هم 5,8 مليون رجل و3,7 ملايين امرأة و1,2 مليون طفل.

السل مرض يمكن الوقاية منه ومعالجته، وهو ناجم عن بكتيريا تؤثر في معظم الأحيان على الرئتين وينتقل عن طريق الهواء، عندما يسعل أو يعطس أو يبصق الأشخاص المصابون.

وقالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية تيريزا كاساييفا الأربعاء "للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا التي أدت إلى اضطرابات في الخدمات الصحية، انخفض عدد الإصابات بالسل والوفيات الناجمة عنه".

وشدّدت على أن "خفض الميزانية والعوامل المستمرة للوباء قد يؤدي إلى خسارة التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس... لكن من شأن التزام سياسي واستثمار مستدام وتضامن دولي أن يمكننا من عكس هذا الاتجاه والقضاء على هذه الآفة القديمة بصورة نهائية".

ويواجه تمويل مكافحة السل صعوبات منذ العام 2020. في العام الماضي، كانت هناك 5,9 مليار دولار فقط متاحة للوقاية والتشخيص والعلاج، وهو مبلغ أقل بكثير من الحاجات المقدرة بـ22 مليارا سنويا حتى العام 2027.