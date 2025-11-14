"ضاع عمرنا واحنا منعرفش" .. عشبة جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم فوراً خلال 30 دقيقة

الرياض - كتبت رنا صلاح - عشبة جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم فوراً خلال 30 دقيقة، أشار الدكتور مون جيا تان من الأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي وزملاؤه في دورية (الكيمياء والأحياء) انه اتضح ان عشبة النبات الخضري الذي يعرف أيضا باسم (كمثرى البلسم) يخفض نسبة السكر التراكمي في الدم في دراسات أجريت على الحيوان والانسان، وأضافوا انه لا حاجة بعد هذه الدراسة الى بدائل العقاقير الحالية للسكري بسبب آثارها الجانبية ومحدودية فعاليتها.

وأشار عالم الطب مون جيا تان في هذه الدراسة أنه استخلص بضعة مركبات من الحنظل يطلق عليها “كوكوربيتان تريتوربينويدس” وبعد أن اختبر آثارها على سكر الدم والتمثيل الغذائي للدهون في خلايا بشرية وفي فئران وفي خلايا العضلات والدهون وجد الباحث ان المركبات حفزت مستقبلات سكر الدم (جلوت 4) على الانتقال من داخل الخلية الى سطح الخلية، وهذا البحث يسهم في تحقيق مزيد من التمثيل الغذائي الفعال لسكر الدم، وقد وجدت آثار مشابهة لتلك الموجودة في الانسولين في بضعة مركبات اخضعت للاختبار.

كما أظهرت أيضا الاختبارات التي أجريت على اثنين من المركبات في الفئران انها أسهمت في خفض سكر الدم وحرق الدهون وكان أحدها فعالا بشكل خاص في خفض سكر الدم في الحيوانات التي تستهلك غذاء عالي الدهون، وأشار الباحث الى انه يوجد ما قد يصل الى 70 نوعا من المركبات النشطة في نبات الحنظل. وخلصوا الى ان “الدراسة الحالية تقدم أساسا هاما لمزيد من التحليل للعلاقة ذات الصلة بالبناء النشط لتحقيق أفضل استغلال لنبات الحنظل في علاج مقاومة الانسولين والبدانة.

وهناك العديد من ملايين الأشخاص حول العالم يعانون من مرض السكر التراكمي وعدم وجود علاج فعال يمكنه القضاء على مرض السكر التراكمي في الدم، وكانت جميع العقاقير الموجودة تقدم حل وعلاج مؤقت فقط مثل الأنسولين، حيث كان مريض السكر يجب عليه أن يأخذ هذه الأدوية في مواعيد محددة وبصفة منتظمة والا فإن حياته معرضه للخطر والموت، وهذه الدراسات الجديدة يمكنها أن تساهم في إيجاد علاج فعال لهذا المرض.