الرياض - كتبت رنا صلاح - يمنح ماسك النشا والليمون البشرة صفاء ونضارة طبيعية حيث يعمل على تفتيح لون البشرة وإزالة البقع الداكنة وتحسين ملمس الجلد مما يجعلك تتمتعين ببشرة أكثر صحة وجمال دون اللجوء إلى المواد الكيميائية المكلفة.

استمتعي ببشرة ناصعة البياض باستخدام ماسك النشا والليمون

فوائد النشا والليمون للبشرة

يعتبر النشا والليمون من المكونات الطبيعية الفعالة في العناية بالبشرة حيث يحتوي النشا على عناصر تساعد على إزالة الجلد الميت والخطوط الدقيقة بينما يقدم الليمون فيتامين سي الذي يعزز تفتيح البشرة ويقلل من البقع الداكنة والهالات السوداء.

يساعد النشا على تنقية البشرة وإزالة الشوائب

فيتامين سي في الليمون يعمل على توحيد لون البشرة

يخلص الجلد من خلايا الجلد الميتة والخطوط الرفيعة

مضادات الأكسدة تحمي البشرة من آثار الشمس والبيئة

الوصفة مناسبة لجميع انواع البشرة

مكونات ماسك النشا والليمون

يمكن تجهيز ماسك النشا والليمون بسهولة في المنزل من خلال مكونات متوفرة وبسيطة مما يجعلها خيارا مثاليا للعناية الطبيعية بالبشرة.

معلقة صغيرة من النشا

معلقة صغيرة من عصير الليمون

نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل

نصف ملعقة صغيرة من الجلسرين الطبي

ربع ملعقة صغيرة من زيت اللوز

ربع ملعقة صغيرة من ماء الورد

طريقة تحضير الماسك واستخدامه

تتطلب طريقة عمل ماسك النشا والليمون اتباع خطوات بسيطة لضمان الحصول على أفضل النتائج للحفاظ على نقاء البشرة وتفتيحها بشكل طبيعي.