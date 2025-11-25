سيدة مسنة على كرسى متحرك تدلى بصوتها بالانتخابات بكفر الشيخ فى الدقائق الأخيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 09:32 مساءً - شهدت لجنة مدرسة القنطرة الإبتدائية القديمة، إصرار نواج حسين، مسنة تجلس على كرسي متكرك، للإدلاء بصوتها في اللجنة، ورافقها نجلها أحمد حمدان الصعيدي، لباب اللجنة.

وأكدت نواج حسين، أنه واجب وطني ولابد من أعطاء عصوتها لمن يستحق، داعيا الله أن يحمي مصر وشعبها وججيشها وشرطتها.

2 مليون و420 ألف و182 لهم حق الانتخاب بكفر الشيخ

ويشارك في انتخابات مجلس النواب 2025 بجميع الدوائر الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ 2 مليون و420 ألفاً و182 ناخباً داخل 501 مركز انتخابي و527 لجنة فرعية موزعة على 4 لجان عامة، لاختيار 20 نائباً (10 بنظام الفردي و10 بنظام القائمة).

وتضم محافظات المرحلة الثانية كلا من:

1- القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين.

2- القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3- الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5- المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6- كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7- الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8- دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9- بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10- الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11- السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12- جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13- شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

نظام القائمة بانتخابات مجلس النواب مخصص لها 142 مقعدًا

ترشحت قائمة واحدة في دائرتين مخصصتين للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح).