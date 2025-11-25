الهيئة الوطنية تعلن انتهاء التصويت بانتخابات النواب وتلقيها 221 شكوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 09:32 مساءً - أعلن القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء التصويت فى اليوم الثانى من انتخابات مجلس النواب، مطمئنا المواطنين المتواجدين فى الحرم الانتخابى من التصويت وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم حتى بعد الساعة التاسعة مساء.

وقال بندارى، إن الهيئة تلقت ما يقرب من 221 شكوى خلال اليوم الثانى والأخير من التصويت فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وبدأ أمس المصريون بالداخل فى التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، فى 13 محافظة بإجمالى 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وأُجريت عملية الاقتراع على مدار يومى الاثنين والثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان فى استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب:وجاءت محافظات المرحلة الثانية كالتالي:

1- القاهرة والتى ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحًا.

2- القليوبية والتى ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3- الدقهلية والتى ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية والتى ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5- المنوفية والتى ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6- كفر الشيخ والتى ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7- الشرقية والتى ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8- دمياط والتى ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9- بورسعيد والتى ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10- الإسماعيلية والتى ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11- السويس، والتى ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12- جنوب سيناء، والتى ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13- شمال سيناء والتى ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

عملية فرز الأصوات:

وعقب انتهاء اليوم من التصويت تبدأ إجراءات الفرز بقيام رئيس كل لجنة بفصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويحرر محضر مستقل بكل نظام، ثم يقوم فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بتحديد الصناديق التى سيبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل النموذج المعد لذلك.



ويعلن كل رئيس لجنة فرعية العدد الحصرى للأصوات، وهو عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد االناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

وعقب انتهاء الفرز يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأى وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

وتقوم اللجان العامة بإعلان العدد الحصرى للأصوات كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددى للأصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددى، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.