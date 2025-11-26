الرياض - كتبت رنا صلاح - يقل إحساس الكثيرين بالعطش، خلال فصل الشتاء، مما يقلل من رغبتهم في شرب المياه، بعكس ما يحدث في الصيف، وقلة ترطيب الجسم في الطقس البارد، يمثل خطورة كبيرة على الجسم دون أن نلاحظ، حيث تؤثر على الجلد والجهاز الهضمي ووظائف الكلى، وهي من الأعراض الخطيرة التي يتعرض لها الشخص عند قلة شرب المياه في فصل الشتاء.

أعراض خطيرة عند قلة شرب الماء في الشتاء

صداع متكرر أو دوار : يعد الماء من العناصر الأساسية التي تحافظ على ضغط الدم وتدفقه إلى الدماغ، وعند نفسه يحدث انخفاض في الضغط، وهي ما يسبب الصداع أو الدوار.

تكوين حصى الكلى أو تهيج المثانة : حيث يزداد تركيز البول عند قلة شرب الماء، وتعمل الكلى على تركيز الأملاح والمعادن، وهو ما يزيد من احتمالية تكوين الحصى وتهيج المثانة.

تعب وخول مستمر : وهو ما يؤثر على الدورة الدموية وكفاءة وصولالأكسجين للجسم.

اضطراب في الجهاز الهضمي، حيث نبطئ حركة الأمعاء وتزيد اجتمالية الإصابة بالإمساك.

جفاف الجلد وفقدان مرونته، ويعتبر الجلد هو أول المتأثرين بمقص الماء، حيث يصبح جاف ومشدود، وتظهرخطوط دقيقة أكثر من المعتاد، وتعتمد الخلايا الجلدية على الترطيب للحفاظ على نعومتها.

خطوات الحفاظ على ترطيب جسمك في الشتاء

أوضحت بعض الدراسات الطبية المتخصصةـ خطوات الحفاظ على ترطيب الجسم خلال فترة الشتاء، حتى لا تحدث الأعراض الناتجة عن فقدان شرب المياه، وهي موضحة كالتالي: