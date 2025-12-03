«مع انتشار دور برد قاسي» تحذير من هذه العادات اليوميه يفعلها الاف المصريين تودي الى الوفاء بشكل مفاجئ

الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل تسارع الحياة اليومية وتزايد الضغوط، يلجأ كثيرون إلى عادات قد تبدو غير ضارة، لكنها في الحقيقة تشكل خطرا كبيرا على صحتهم مؤخرا، أطلق الأطباء تحذيرات شديدة بشأن إحدى هذه العادات الشائعة التي يقوم بها ملايين المصريين بشكل يومي، والتي قد تؤدي إلى نتائج كارثية، قد تصل إلى الوفاة المفاجئة.

ما هي هذه العادة الخطيرة؟

تتمثل هذه العادة في تناول المسكنات بشكل عشوائي ودون استشارة طبي المسكنات مثل الأسبرين، الإيبوبروفين، والباراسيتامول أصبحت من أكثر الأدوية التي يعتمد عليها المصريون بشكل يومي لتخفيف الألم، سواء كان صداعا، ألما في الظهر، أو آلاما أخرى ولكن الاستخدام العشوائي والمفرط لهذه الأدوية قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة للغاية.

أخطار تناول المسكنات دون استشارة طبية

تأثير مدمر على الكلى والكبد تناول المسكنات بشكل مفرط قد يؤدي إلى فشل كلوي أو كبدي الكبد والكلى يعملان على تصفية الأدوية من الجسم، ولكن مع تناول جرعات زائدة أو لفترات طويلة، قد تتراكم هذه المواد الكيميائية في الجسم وتدمر هذه الأعضاء الحيوية.

مشاكل في الجهاز الهضمي المسكنات غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) مثل الإيبوبروفين يمكن أن تسبب قرحة المعدة أو نزيف في الجهاز الهضمي. يمكن لهذه الأدوية أن تؤثر على بطانة المعدة وتزيد من فرص حدوث التهابات أو تقرحات، مما قد يؤدي إلى نزيف داخلي حاد.

زيادة خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية تناول المسكنات بانتظام وعلى المدى الطويل يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية العديد من الدراسات أثبتت أن بعض أنواع المسكنات قد تؤدي إلى تضيق الشرايين وتزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الاعتماد النفسي والجسدي

بالرغم من أن المسكنات ليست أدوية إدمانية مثل المخدرات التقليدية، إلا أن الاستخدام المتكرر لها قد يؤدي إلى الاعتماد النفسي والجسدي الأشخاص الذين يعتمدون على المسكنات بانتظام قد يجدون صعوبة في التوقف عن استخدامها، ويحتاجون إلى جرعات أعلى لتحقيق نفس التأثير.