قائمة مسلسلات رمضان 2026 على قناة MBC مصر.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 05:19 مساءً - يبحث الجمهور عن قائمة مسلسلات رمضان 2026 التي تذاع على قناة MBC مصر، حيث تضمن دراما رمضان لهذا الموسم عدد من الأعمال المسلسلات الجديدة والتي تتنوع ما بين الأكشن والرومانسية والدراما.

مسلسلات رمضان 2026

تمثلت قائمة مسلسلات رمضان 2026 والتي تذاع عبر قناة أم بي سي MBC مصر على مدار الشهر الكريم والتي تمثلت أبرزها لتكون على النحو التالي:

مسلسل وننسى اللي كان

يتكون المسلسل من 30 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار رومانسي اجتماعي، والمسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى ومحمد لطفي وشيرين رضا وإدوارد وإنجي كيوان.

مسلسل الكينج

تدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما الشعبية المتميزة، والمسلسل من بطولة كل من محمد إمام، حنان مطاوع، سامى مغاوري، عمرو عبد الجليل، ميرنا جميل، كمال أبو رية، انتصار، مصطفى خاطر، وحجاج عبد العظيم.

مسلسل إفراج

المسلسل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة كل من عمرو سعد، تارا عماد، عبدالعزيز مخيون، عمر السعيد، حاتم صلاح، سما إبراهيم، أحمد عبد الحميد، علاء مرسى، شريف دسوقي، جهاد حسام الدين.

مسلسل المداح 6

يعتبر المسلسل استكمال للمواسم السابقة الخمسة، ويشهد الجزء الجديد تطورات جديدة فى القصة والشخصيات، ومن بطولة كل من حمادة هلال، هبة مجدى، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين.

مسلسل الست موناليزا

تضم المسلسل عدد من الفنانين وهم كل من مي عمر، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم وفاء عامر، سماء إبراهيم، أحمد مجدى، محمد محمود، مريم الجندي، وجوري بكر.

مسلسل المتر سمير

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز.

مسلسل بحجر واحد

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي مميز، وهو من بطولة كل من مصطفى غريب ودياب، ومريم الجندى، محمد عبد العظيم، وفرح يوسف، وسيد رجب، وميشيل ميلاد.

مسلسل نون النسوة

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كل من مي كساب، هبة مجدى، أحمد فهيم، محمود الليثي، ندى موسى، سيمون، أحمد الرافعي، محمد جمعة، جوري بكر، سامى مغاوري، ولبنى ونس.

مسلسل بابا وماما جيران

يعتبر عمل درامي جديد ومتميز، والمسلسل من بطولة كل من أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين، عايدة رياض، محمد محمود.

مسلسل سوا سوا

المسلسل تدور في إطار رومانسي اجتماعي، وهو من بطولة كل من أحمد مالك، هدى المفتي، نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، وشريف الدسوقي.