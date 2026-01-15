نعرض لكم الان تفاصيل خبر جولد إيرا تخطط لدخول سوق الفضة والتوسع في السبائك من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 يناير 2026 05:56 مساءً - شاهندة إبراهيم – تدرس شركة جولد إيرا دخول سوق الفضة خلال الفترة المقبلة، مع استهداف رفع حصتها السوقية من قطاع السبائك إلى 50% خلال العام الجاري.

وقال أسامة زرعي، المدير الإقليمي للشركة، إن الاستثمار في الفضة بات ذا جدوى اقتصادية عالية، موضحًا أن “جولد إيرا” تدرس دخول هذه السوق بجدية كبيرة.

وأشار زرعي، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، إلى أن “جولد إيرا” تتخصص حاليًا في السبائك والجنيهات الذهب، مستبعدًا دخول سوق المشغولات الذهبية حاليًا في ظل التنامي المتسارع الذي يسيطر على سوق السبائك.

وعلى صعيد المؤشرات السوقية، قدر المدير الإقليمي حصة الشركة من سوق السبائك بنحو 35 إلى 40% خلال عام 2025، كاشفاً عن خطة توسعية لزيادة هذه الحصة لتصل إلى 50% خلال العام الجاري.

وفيما يخص التوسعات المحلية، أعلن زرعي عزم الشركة افتتاح فرع جديد للجملة في أسيوط خلال العام الجاري، مع توقعات بافتتاح فرع آخر في قنا، وذلك بعد أن شهد عام 2025 افتتاح مجموعة كبيرة من الفروع شملت فرعين في المنصورة وطنطا، وفرعًا للجملة في الإسكندرية، وآخر للتجزئة في حي العباسية بالقاهرة.

أما عن الحضور الدولي، قال زرعي إن الشركة عززت وجودها الخارجي خلال العامين الماضيين عبر محفظة واسعة من الفروع، ضمت فرعين في دبي وفرعين آخرين في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن “جولد إيرا” تدرس حاليًا دخول السوق الأمريكية عبر افتتاح عدد من الفروع في ولاية فلوريدا.

