250 ألف دولار تزيد ديون الزمالك في فيفا بقضايا القيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 05:20 مساءً - شهدت الساعات الماضية إعلان الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، عن إيقاف قيد جديد على نادى الزمالك ، 3 فترات ، في قضية جديدة تضاف الى ملف قضايا القلعة البيضاء في أروقة الفيفا، وذلك عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولى، وزادت ديون نادى الزمالك لدى الاتحاد الدولى فيفا، والمستحقة على القضايا التسعة التي تعرض لها الأبيض، والتي كان أخرها بسبب نادى نهضة الزمامرة المغربى الذى كان يلعب له صلاح مصدق لاعب الفريق السابق، والوداد الحالي.

ووصل عدد قضايا إيقاف القيد التي تعرض لها نادى الزمالك حتى الان ، 9 قضايا لأسباب مختلفة سواء للاعبين سابقين ،أو مدربين سابقين للفريق، كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك سبب القضية التاسعة التي تعرض لها الزمالك بإيقاف القيد 3 فترات متتالية ، من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا .

مصدق سبب الأزمة

قال المصدر في تصريحات أن القضية سببها نادى النهضة اتلتيك الزمامرة المغربى، الذى كان يلعب له صلاح مصدق ، لاعب الفريق السابق والذى فسخ عقده مع الأبيض وانتقل الى الوداد رسميا ، وأن المبلغ المستحق على الزمالك هو باقى قيمة انتقال مصدق للزمالك ويبلغ ربع مليون دولار " 250000 " دولار.

نرصد في السطور التالية القضايا الموقعة على الزمالك بإيقاف القيد حتى الان ، وبعد القضية التاسعة.

قضايا ايقاف قيد الزمالك

1- جوزيه جوميز: قضية بقيمة 120 ألف دولار.

2- مساعدو جوميز الثلاثة: 3 قضايا بإجمالي 60 ألف دولار.

3- كريستيان جروس: قضية بقيمة 133 ألف دولار.

4- فرجاني ساسي: قضية بلغت 505 آلاف دولار.

5- نادي إستريلا البرتغالي: مستحقات قدرها 200 ألف يورو من صفقة شيكو بانزا

6- نادي شالروا البلجيكي: 170 ألف يورو متأخرة من صفقة عدّي الدباغ.

7- نادى النهضة اتليتكو الزمامرة المغربى: 250 ألف دولار من صفقة صلاح مصدق