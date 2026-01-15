الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد الاعشاب الطبيعيه من اهم العلاجات التي استخدمها البشر منذ القدم لعلاج العديد من الامراض والمشاكل الصحيه، وخصوصا تلك المتعلقه بالجهاز الهضمي، و من بين هذه الاعشاب التي اثبتت فعاليتها في تنقيه الامعاء وعلاج القولون، تبرز عشبه السنا التي تعتبر واحده من الاعشاب الرائده في علاج الامساك وتنظيف القولون.

" هتصفي جسمك من السوم"... اعشاب مفعولها صاروخي تنقي الأمعاء والقولون من السموم المتراكمة

فوائد عشبه السنا لتنقيه الامعاء

تعرف عشبه السنا بقدرتها الفائقه على تنقيه الامعاء من السموم والفضلات المتراكمه، تحتوي عشبه السنا على مركبات طبيعيه تعمل كملين قوي يساعد على تحفيز حركه الامعاء، مما يسهم في التخلص من الامساك المزمن وتنظيف الامعاء بشكل فعال، و يمكن استخدام هذه العشبه لتحسين الهضم وتحفيز نشاط الجهاز الهضمي، مما يؤدي الى تنظيف القولون بشكل طبيعي ودون الحاجه الى الادويه الكيميائيه.

عشبه السنا وعلاج القولون

تعتبر عشبه السنا علاجا شائعا لمشاكل القولون، حيث تساعد في تحفيز حركه الامعاء وتحسين عمليه الهضم، و تعمل عشبه السنا على تنشيط العضلات المسؤوله عن حركه الامعاء، مما يسهم في تسريع التخلص من الفضلات والسموم، و كما ان السنا تحتوي على مركبات تعمل على تقليل التهابات القولون، مما يجعلها مفيده في علاج العديد من اضطرابات القولون مثل القولون العصبي والامساك المزمن.