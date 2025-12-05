طلع معجزة ربانية.. مشروب طبيعي 100% يقضي على مرض السكري 

الرياض - كتبت رنا صلاح - تؤدي بعض المشروبات اليومية دورًا مهمًا في تحسين حساسية الإنسولين والحد من الارتفاعات المفاجئة في مستوى السكر بالدم، ولهذا يجب الحرص عليها بعد متابعة الطبيب.

مشروبات صحية لضبط نسبة السكر

وفيما يلي أبرز خمسة مشروبات ينصح خبراء التغذية بتناولها لدعم استقرار مستويات الجلوكوز:

مشروب القرفة

يشير خبير التغذية أحمد صلاح إلى أن القرفة من أكثر الأعشاب التي أثبتت فاعلية في تعزيز قدرة الجسم على استخدام الإنسولين بشكل أفضل. كما تساعد على تقليل ارتفاع السكر بعد الوجبات، وينصح بتناولها دافئة أو إضافتها إلى الشاي يوميًا.

مشروب الشاي الأخضر:

يوضح صلاح أن الشاي الأخضر يحتوي على مركبات تُسهم في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، كما يساعد مركب «الكاتيشين» على استقرار مستوى الجلوكوز في الدم. ويُفضل تناول كوب في الصباح وآخر في المساء.

مشروب الكركم بالحليب:

يملك الكركم تأثيرًا مباشرًا على مقاومة الإنسولين بفضل مادة «الكركمين». ويؤكد الخبير أن تناوله مع الحليب—وخاصة الحليب النباتي—يساعد في تهدئة الالتهابات وتحسين تعامل الجسم مع السكر.

وكذلك يساهم الماء الدافئ بالليمون في تنشيط الكبد وتحسين الهضم. ورغم أنه لا يخفض السكر بشكل مباشر، إلا أنه يساعد في تجنب التقلبات الحادة في مستويات الجلوكوز خلال اليوم.

ويصف صلاح الحلبة بأنها إحدى أهم المشروبات المساعدة على تنظيم السكر، إذ تحتوي بذورها على ألياف قابلة للذوبان تعمل على إبطاء امتصاص الجلوكوز، مما يجعل مستوى السكر أكثر استقرارًا.

واختتم صلاح تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المشروبات ليست بديلًا عن العلاج الطبي، مشددًا على ضرورة استشارة الطبيب قبل إدخال أي تغييرات غذائية، خاصة بالنسبة للمرضى الذين يتناولون أدوية خافضة للسكر أو الإنسولين.