ألباسيتي يقصي الريال من كأس الملك

ألباسيتي يقصي الريال من كأس الملكودع ريال مدريد منافسات كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بالخسارة أمام مضيفه ألباسيتي، أحد أندية دوري الدرجة الثانية، بنتيجة 2-3 ضمن منافسات دور الـ16 يوم الأربعاء.

خسر الريال بطولتين خلال أسبوع، وذلك في أول مباراة لمديره الفني الجديد ألفارو أربيلوا الذي تولى المسؤولية يوم الاثنين بعد أقل من 24 ساعة من إقالة المدرب السابق تشابي ألونسو.

وأقيل ألونسو بعد خسارة ريال مدريد أمام برشلونة بنتيجة 2-3 في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، يوم السبت الماضي، في مدينة جدة.

أحرز أهداف ألباسيتي، خافي فيار وخيفتي بنتانكور (ثنائية) في الدقائق 42 و82 و95 بينما أحرز فرانكو ماستانتونو وجونزالو جارسيا هدفي الريال في الدقيقتين 45+3 و91.

وفي مباراة ثانية، تأهل أتلتيكو مدريد بفوزه على نظيره ديبورتيفو لا كورونيا بنتيجة 1 - صفر.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أنطوان جريزمان في الدقيقة الـ61 .

وفي مباراة ثالثة، تأهل ديبورتيفو آلافيس بالفوز على رايو فاييكانو بنتيجة 2-صفر. سجل كارلوس فيسنتي وتوني مارتينيز هدفي المباراة في الدقيقتين 49 و89.

وفي مواجهة رابعة، فاز ريال بيتيس على إلتشي بنتيجة 2-1 ليتأهل الفريق الأندلسي لدور الثمانية.

أحرز تشيمي آفيلا هدفي بيتيس في الدقيقتين 68 و80 بينما أحرز ليو بيتروت هدف إلتشي الوحيد في الدقيقة 58.