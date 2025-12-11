الرياض - كتبت رنا صلاح - تحرص الكثير من النساء على الحفاظ على بشرة ناعمة ومشرقة ويساعد استخدام الوصفات الطبيعية على حماية البشرة من الجفاف وتحسين لونها وتغذيتها بعمق كما تساهم هذه الوصفات في إزالة الشوائب والسموم وتعزيز نضارتها بشكل طبيعي دون الحاجة للمواد الكيميائية الضارة.

احصلي على بشرة مشرقة وناعمة طوال الموسم البارد

مكونات الوصفة الطبيعية

تتكون الوصفة من مجموعة من المكونات الطبيعية التي تعزز ترطيب البشرة وتفتيحها ويمكن تلخيصها فيما يلي

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند او زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي

بضع قطرات من ماء الورد حسب الرغبة

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة

تتطلب الوصفة تحضير دقيق لتوفير افضل النتائج ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

خلط العسل مع عصير الليمون والزيت والزبادي حتى تتجانس المكونات

اضافة ماء الورد لتعزيز الرائحة والفوائد

تنظيف الوجه جيدا وغسله بالماء الفاتر وتجفيفه بلطف

وضع الوصفة على كامل البشرة وتوزيعها بالتساوي مع التدليك الخفيف بحركات دائرية

ترك الخليط على البشرة لمدة عشرين دقيقة ثم شطف الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه برفق

تكرار الوصفة مرتين في الاسبوع للحصول على تفتيح وترطيب عميق

نصائح للحفاظ على بشرة صحية ومشرقة

تساعد هذه النصائح على تعزيز تأثير الوصفة والحفاظ على بشرة ناعمة ومشرقة بشكل مستمر ويمكن تلخيص اهم النصائح فيما يلي