«عرفتها من صحبتي المغربيه».. كعب رجلك هيبقي قشطة خلطة الخل الرهيبة لتقشير القدمين وإزالة الجلد الميت والقشور

تقشير القدمين بالخل: البساطة والفعالية

يُعتبر تقشير القدمين باستخدام الخل من الطرق العملية والفعّالة للتخلص من الجلد الميت وتجديد البشرة، إذ يمكن إعداد محلول من كوبين ماء ساخن مع أربع أكواب خل أبيض، ثم نقع القدمين فيه لعدة دقائق، وبعد ذلك فرك الجلد بلطف باستخدام حجر الخفاف، من ثم يُوضع مرطب طبيعي للحفاظ على النعومة، ومع تكرار هذه العملية أسبوعيًا يتحسن ملمس القدم بشكل ملحوظ لتصبح صحية وناعمة، لتتحول روتين العناية إلى تجربة ممتعة تجمع بين الجمال والراحة الذاتية.

وصفة الخل مع الصودا وزيت الخروع: نعومة متكاملة

للحصول على نتائج أعمق وأكثر ترطيبًا يمكن إضافة ملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقة من زيت الخروع إلى محلول الخل والماء الدافئ، ونقع القدمين لمدة نصف ساعة، ثم تجفيفهما وفركهما بلطف قبل وضع المرطب وارتداء جوارب قطنية، هذه الطريقة الأسبوعية تمنح القدم نعومة مشرقة وتقلل الجلد الميت بشكل ملحوظ، لتعكس العناية الحقيقية بالجسد، وتمنح شعورًا بالراحة والانسجام بين الجسد والروح في كل خطوة تخطوها.