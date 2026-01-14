الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد الفواكه الطازجة، أو المجففة من الأطعمة التي قد ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة، خصوصا عند تناولها على معدة فارغة أو بكميات كبيرة، كما يستخدم الخبراء “المؤشر الجلايسيمي” و”الحمل الجلايسيمي”، لتقدير سرعة ومدة ارتفاع مستوى السكر في الدم، بعد تناول أطعمة معينة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع “فيري ويل هيلث”.

تحذير عاجل.. 7 فواكه ترفع نسبة السكر في الدم بشكل كبير ومفاجىء

هناك 7 أنواع من الفواكه ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع، فهي قد ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة، وفيما يلي هذه الفواكه:

البطيخ

يمتلك البطيخ مؤشر جلايسيمي مرتفع بلغ 75، وبالتالي فإنه من الفواكه ذات المؤشر الأعلى.

التمر

كما يحتوي التمر على نسبة كبيرة من السكريات الطبيعية، وبلغ مؤشره الجلايسيمي 70 نقطة، وبالتالي فقد يرفع مستوى السكر في الدم بشكل ملحوظ.

المشمش

بينما يمتلك المشمش المجفف مؤشر جلايسيمي 60 نقطة، في حين يتراوح المؤشر الجلايسيمي للمشمش الطازج بين 34 و42، وبالتالي فإنه أقل احتمالا لرفع مستوى السكر بعد تناوله.

الموز الناضج

يعتمد تأثير الموز على سكر الدم على درجة نضجه، حيث أن الموز الأخضر غير الناضج يؤثر بشكل محدود، في حين الموز الناضج قد يرفع السكر بمؤشر جلايسيمي يبلغ 66 نقطة.

الفواكه المجففة

تؤثر الفواكه المجففة مثل الزبيب، على مستوى السكر أكثر من الفواكه الطازجة، وذلك لأن عملية التجفيف تزيل الماء وتترك تركيزا أعلى من السكر.

الشمام

قد يرفع الشمام سكر الدم بسرعة، حيث يتراوح مؤشرها الجلايسيمي بين 60 و69 نقطة، وكشف الأطباء أن تناول كميات صغيرة منها لا يؤثر كثيرا على مستويات السكر.

الأناناس

يمتلك الأناناس مؤشر جلايسيمي مرتفع جدا، حيث يتراوح بين 82 و86، وتشير الأبحاث إلى أنه يرفع مستويات السكر في الدم، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة.