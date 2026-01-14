يعتقد بعض الأشخاص أن اضطراب الغدة الدرقية لا يشكل أي مشاكل صحية على الجسم، على الرغم من تأثيراته الواضحة على أجزاء متفرقة من الجسم بما في ذلك القلب، لذلك يجب الحرص على استشارة الطبيب المختص لتجنب أي مضاعفات مزعجة.

في التقرير التالي نوضح العلاقة بين مشاكل الغدة الدرقية وأمراض القلب وفقًا لما ذكره موقع "very well health".

كيف يؤثر قصور الغدة الدرقية على القلب؟

أثبتت نتائج بعض الدراسات أنه في حالة نقص هرمون الغدة الدرقية تقل قدرة القلب على أداء وظيفته بشكل طبيعي، وبالتالي يؤدي انخفاض مستوى هرمون الغدة الدرقية إلى ضعف عضلة القلب وضخها للدم، مما قد يتسبب في خلل وظيفة الانبساط بعد كل نبضة، ومن ثم سهولة الإصابة بقصور في القلب، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى تصلب الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ما الأعراض التي تظهر على القلب نتيجة قصور الغدة الدرقية؟

يمكن أن تحدث الأعراض القلبية لدى أي شخص يعاني من قصور الغدة الدرقية، ولكنها أكثر احتمالية لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب، حيث تتضح في:

- الوذمة المخاطية، نتيجة تراكم البروتينات غير الطبيعية والجزيئات الأخرى في السائل المحيط بخلايا الجسم.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- خفقان القلب.

- قصور القلب.

- ارتفاع ضغط الدم الانبساطي.

- ضيق التنفس.

كيف يؤثر فرط نشاط الغدة الدرقية على القلب؟

قد يتسبب فرط نشاط الغدة الدرقية في زيادة الجهد على القلب، وزيادة قوة انقباض عضلة القلب وكمية الأكسجين التي يحتاجها القلب، بالإضافة إلى زيادة معدل ضربات القلب، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في عمل القلب، مما يستوجب الحرص على قياس وظائف الغدة الدرقية باستمرار تجنبًا لأي مضاعفات.

ما الأعراض التي تظهر على القلب نتيجة فرط الغدة الدرقية؟

يمكن أن تظهر بعض الأعراض على القلب نتيجة فرط نشاط الغدة الدرقية من بينها:

- سرعة ضربات القلب عن المعدل الطبيعي حتى أثناء الراحة.

- عدم انتظام ضربات القلب، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب بالفعل.

- قصور القلب.

- ارتفاع ضغط الدم الانقباضي، الذي يتسبب في الضغط داخل الأوعية الدموية أثناء انقباض القلب.

- ضيق التنفس عند بذل أي مجهود.

- تفاقم الذبحة الصدرية أو حتى نوبة قلبية.

هل هناك علاقة بين مشاكل الغدة الدرقية وأمراض القلب؟

هناك علاقة واضحة بين اضطرابات الغدة الدرقية وأمراض القلب، حيث يتسبب فرط النشاط أو قلة النشاط في سرعة ضربات القلب والشعور بعدم الإتزان في كهرباء القلب، مما يؤثر سلبًا على وظائف الغدة الدرقية على المدى الطويل، لذلك يجب إجراء تحليل وظائف الغدة الدرقية على فترات منتظمة للتأكد من عدم وجود مشاكل صحية قد تؤثر على القلب، وعادة ما يتم علاج الأعراض من خلال بعض الأدوية تحت إشراف طبي متخصص.