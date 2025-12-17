هتخس بدون ما تحس.. 7 أعشاب طبيعية تقلل الشهية وتزيد من حرق السعرات الحرارية

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد الأعشاب الطبيعية من الخيارات الشائعة لمن يرغبون في إنقاص الوزن بشكل صحي وآمن، إذ تتميز بقدرتها على تعزيز الهضم، وتقليل الشهية، وتحسين عملية الهضم، ومع إضافة الأعشاب ضمن نظام غذائي متوازن وخطة رياضية منتظمة، يمكن أن تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف خسارة الوزن.

أعشاب لإنقاص الوزن

وبحسب ما ذكره موقع «هيلث سايت»، إليك مجموعة من الأعشاب التي تساعد في فقدان الوزن:

1- الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر غنيًا بمضادات الأكسدة والكافيين، مما يساعد على تعزيز حرق الدهون وتسريع عملية الهضم، وينصح بتناوله من مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا، ومن الأفضل شربه قبل التمارين الرياضية.

2- الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على تحسين عملية الهضم وتقليل الالتهابات، وبالتالي يساهم في تعزيز حرق الدهون، فكل ما عليك فعله هو نقع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور في كوب من الماء الساخن، وأضف القليل من العسل واشربه يوميًا قبل الوجبات.

3- القرفة

تعمل القرفة على تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الشهية، وبالتالي تقلل من تناول السعرات الحرارية الزائدة، من خلال إضافة نصف ملعقة صغيرة من القرفة إلى كوب من الماء الساخن واشربه في الصباح.

4- الكمون

بالإضافة إلى ذلك، فإن الكمون يساعد على هضم الطعام ويرفع من حرق الدهون، فقط اغْلِ ملعقة صغيرة من بذور الكمون في كوب من الماء واشربه على الريق يوميًا.

5- الشمر

يساهم الشمر في تقليل احتباس السوائل بالجسم لأنه يعمل كمدر للبول، مما يساعد على تقليل الانتفاخ، وللاستفادة منه، يمكن نقع ملعقة صغيرة من بذور الشمر في كوب ماء دافئ لمدة 10 دقائق ثم شربه بعد الوجبات.

6- الكركم

كما يحتوي الكركم على مركب الكركمين، فهو يساهم في تقليل الدهون المخزنة بالجسم وتحسين صحة الجهاز الهضمي، فقم بإضافة رشة من الكركم إلى كوب من الحليب أو الماء واشربه يوميًا.

7- النعناع

يساعد النعناع على تنظيم الشهية ويعمل كمهدئ للجهاز الهضمي، وبالتالي يساهم في تقليل تناول الطعام، فكل ما عليك فعله هو إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى كوب ماء ساخن واشربه بعد الوجبات.