الرياض - كتبت رنا صلاح - أظهرت دراسة طبية حديثة أن اضطراب الساعة البيولوجية والنشاط المتأخر ليلاً قد يرتبطان بزيادة خطر الإصابة بـ الخرف عند كبار السن.

هل يزيد اضطراب الساعة البيولوجية خطر الخرف لدى كبار السن

تفاصيل الدراسة

شملت الدراسة 2183 شخصًا غير مصاب بالخرف، بمتوسط أعمار يقارب 79 عامًا.



ارتدى المشاركون أجهزة خاصة لمدة أسبوعين لتسجيل مستويات نشاطهم خلال اليوم.



تمت متابعة حالتهم الصحية والذهنية لمدة ثلاث سنوات في المتوسط.



خلال هذه الفترة، تم تشخيص 176 شخصًا بالخرف، أي نحو 8% من المشاركين.



النتائج

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الساعة البيولوجية كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشكلات النسيان وفقدان الذاكرة.



المشاركون الذين بلغت ذروة نشاطهم اليومي في أوقات متأخرة من الليل كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف مستقبلًا.



دلالات الدراسة

الباحثون أوضحوا أن هذا الارتباط لا يعني سببًا مباشرًا للمرض، لكنه قد يكون إشارة مبكرة محتملة لمشكلة صحية.



اضطراب الساعة البيولوجية قد يعكس عمليات مرتبطة بـ تدهور وظائف الدماغ.



النتائج تستدعي الاهتمام بهذه الظاهرة كهدف محتمل للتدخلات الوقائية، مع الحاجة إلى مزيد من الأبحاث حول الخرف وأسبابه.