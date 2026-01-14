الرياض - كتبت رنا صلاح - في نتائج علمية غير متوقعة، كشف فريق من الباحثين أن القهوة قد تكون أكثر فعالية من بعض الأدوية التقليدية في ضبط مستوى السكر بالدم، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للمرض.

القهوة تتفوق على دواء للسكري في ضبط مستويات السكر بالدم

وأوضح العلماء أن مركبات طبيعية موجودة في قهوة أرابيكا المحمصة تعمل على تثبيط إنزيم رئيسي مسؤول عن تكسير الكربوهيدرات أثناء الهضم، وهو الإنزيم نفسه الذي يستهدفه دواء السكري المعروف «أكاربوز». هذا التأثير يؤدي إلى إبطاء إطلاق الغلوكوز في الدم بعد تناول الطعام، مما يساعد على تقليل ارتفاع مستويات السكر.

وخلال عملية استخلاص متقدمة، تمكن الفريق من عزل ثلاثة مركبات جديدة أطلقوا عليها أسماء «كافالديهايد A وB وC»، وأظهرت جميعها قدرة ملحوظة على تثبيط إنزيم «ألفا-غلوكوزيداز». ويعتقد الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يمهد الطريق لتطوير أغذية وظيفية طبيعية تساعد على التحكم في مستويات الغلوكوز، إلى جانب فوائد صحية أخرى.

وتأتي هذه النتائج لتضيف بعدًا جديدًا إلى الدراسات السابقة التي ربطت بين شرب القهوة بانتظام وانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، حيث تشير الأبحاث إلى أن تناول 3 إلى 5 أكواب يوميًا قد يوفر أكبر الفوائد الصحية.

في المقابل، يحذر خبراء من أن بعض المرضى الذين يعتمدون على حقن إنقاص الوزن مثل «مونجارو» و«ويغوفي» قد يحتاجون إلى الاستمرار في استخدامها على المدى الطويل، إذ إن فوائدها قد تتراجع بمجرد التوقف عن العلاج، وفق مراجعة حديثة أجرتها جامعة أكسفورد.