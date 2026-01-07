الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر بذور الكتان حل من ضمن الحلول الفعالة لحل العديد من مشاكل البشرة حيث تمكن بذور الكتان البشرة من أن تستعيد مرونتها وتقاوم علامات التقدم في العمر، كما أنها تساعد في القضاء على الاسمرار الظاهر على الجلد، ولكن البعض لا يعرف كيف يمكن إعداد سيروم بذور الكتان في البيت ومن خلال موقعنا سعودي أون سوف نعرض الطريقة.

حضري سيروم بذور الكتان لبشرة مشدودة خالية من الخطوط الرفيعة والتجاعيد

خطوات تحضير سيروم بذور الكتان

لتحضير وصفة سيروم بذور الكتان لابد من اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي:

في وعاء على النار نقوم بوضع كوب من الماء ثم إضافة ملعقة من بذور الكتان مع ورقتين من ورق اللورا.

ترك الخليط على نار هادئة إلى أن يصل إلى مرحلة الغليان وعندما يبدأ الخليط في الثقل قليلًا نقوم برفعه عن النار.

من ثم نقوم بتصفية المياه من البذور وورق اللورا باستخدام المصفاة مع التأكد من جمع السائل.

بعد التصفية نقوم بإضافة ملعقة من جل الصبار إلى السائل ثم إضافة الزيت المفضل لديك سواء كان زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت الجلسرين بمقدار ملعقة واحدة.

نقوم بعدها بخفق المكونات بشكل جيد مع بعضها البعض باستخدام ملعقة أو مضرب صغير حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

وبهذا نكون قد أحضرنا السيروم.

طريقة استخدام سيروم بذور الكتان

بعد تحضير السيروم يتم وضعه في عبوة نظيفة وتخزينه في الثلاجة من أجل الحفاظ على جودته، وينصح باستخدام فرشاة مناسبة لاستخدام السيروم على البشرة النظيفة والجافة من أجل الحصول على أفضل النتائج ويفضل ترك السيروم على البشرة لمدة تصل إلى ساعة كاملة قبل الغسل، ويجدر الإشارة إلى أنه يجب أن يتم استخدام السيرو بشكل يومي ومنتظم من أجل الحصول على أفضل النتائج وتحقيق أقصى درجة استفادة.

فوائد بذور الكتان للوجه والبشرة

تتعدد الفوائد التي تخص بذور الكتان حيث إنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة بما في هذا الأحماض الدهنية الأوميغا 3، وخاصة حمض الألفا لينولينيك، وفيتامينات B، والمركبات المضادة للأكسدة.

في الختام، من الممكن أن يفيد استخدام بذور الكتان للبشرة في التقليل من ظهور التجاعيد وحب الشباب بالإضافة إلى ترطيب البشرة وزيادة نضارتها، ولكن من الأفضل استشارة طبيب لأنه من الممكن أن يؤثر السيروم بالسلب في حالة كانت البشرة حساسة تجاه بذور الكتان.