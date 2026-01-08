الرياض - كتبت رنا صلاح - الركبة تعد مفصلًا حيويًا من مفاصل الإنسان، ويقع عليها معظم وزن الجسم خاص عند الحركة، وعلى الرغم من هذا يوجد الكثير من الأشخاص يتعاملوا معها بطريقة خاطئة، ويعانون من المشاكل المتنوعة، فقد يصيبها الالتواء أو تتمزق الأربطة الخلفية أو الأمامية، ومن الأمراض المتعارف عليها الخشونة، ولذلك نعرض مجموعة من الحلول بالأعشاب في السطور التالية، ولكن من الأفضل زيارة الطبيب أولًا.

الكل بيتكلم عنها.. نبتة عجيبة تعيد شباب المفاصل وتقضي على آلام الظهر والركب مهما كان عمرك

علاج خشونة الركبة بالأعشاب الطبيعية

يبدأ الناس محاولات علاج خشونة الركبة بالأعشاب الطبية والطرق المنزلية المتعارفة بينهم، بالأخص إن كان الألم خفيف إلى متوسط، نظرًا إلى تكلفتها المنخفضة وانتشارها في الأسواق والمحال، ويتم عرض أهم الأعشاب الطبيعية المستخدمة في علاج خشونة الركبة في السطور التالية:

1 – لحاء الصفصاف

يستخدم مستخلص لحاء الصفصاف عن طريق الشرب، للجد من آلام الركبة والمفاصل والالتهابات ولكن يجب التأكد من سلامة الجهاز الهضمي أولًا، ولا يوصى به لمرضى السكري، ومستخدمي علاجات سيولة الدم، والأطفال أقل من 18 عام.

2- الزنجبيل

الزنجبيل من البهار والأطعمة المنهكة للطعام منذ القدم، حيث يشرب الناس مغلي الزنجبيل لاستخداماته الكثير التي تساعد في تطهير الحلق والجهاز التنفسي، بالإضافة أنه يقلل الألم ويخفف تورك واحمرار المفاصل، وهو من أهم النباتات المستخدمة في علاج خشونة الركبة بالأعشاب الطبيعية.

3- الكركم

من التوابل الشهيرة جدًا وشائعة الاستخدام بين الناس منذ القدم، وهو متوارث من الطب الهندي، ويحتوي على الكركمين الذي يستخدم فقط للحد من آلام خشونة الركبة، وتقليل الالتهاب، والتخفيف من هشاشة العظام، ويقلل الالتهاب المزمن الناتج عن التهاب المفاصل.

يوجد الكثير من المواد الطبيعة أو المتعارف عليه باسم طب بالأعشاب المستخدمة في علاج آلام العظام والركب، ويكون من الأفضل استشارة الطبيب أولًا، وفي السطور السابقة تم ذكر مجموعة من الأعشاب المستخدمة في علاج خشونة الركبة.