الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر اليانسون من أكثر المشروبات العشبية التقليدية التي يحرص عليه الكثير من الأشخاص على تناوله بشكل مستمر لما له من الكثير من الفوائد الصحية خاصة مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، حيث يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي ويساهم في علاج تقلصات المعدة.

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك في حالة شرب اليانسون يوميًا؟

وكشف الدكتور بهاء ناجي استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات صحفية، أن اليانسون يعد واحدا من أهم المشروبات الشعبية لما له من فوائد عديدة على صحة جسم الإنسان، ونصح بتناوله بشكل مستمر، خاصة وأن يعد رخيص السعر ومتوافر في كافة المناطق،

ومن بين الفوائد الخاصة باليانسون ما يلي:

يساعد اليانسون على تهدئة الجهاز الهضمي كما أنه يساهم في تقليل الانتفاخ والغاز.

يخفف اليانسون من تقلصات المعدة ويعزز الهضم.

يمكن تناوله للاسترخاء حيث يدعم النوم ويقلل من التوتر حيث يحتوي اليانسون على مركبات طبيعية له تأثير مهدئ قد يساعد على تحسين جودة النوم وتقليل القلق اليومي.

يعزز اليانسون صحة الجهاز التنفسي حيث يساعد على تخفيف الاحتقان والسعال الخفيف، خاصة عن إضافته إلى المشروبات الساخنة.

يعمل اليانسون كمضادة للبكتيريا والفطريات، حيث تشير بعض الدراسات إلى أنه يحتوي على مركبات قد تساعد في مكافحة بعض أنواع البكتيريا والفطريات، ما يدعم صحة الجسم بشكل عام.

متى يجب الحذر عند شرب اليانسون؟

وحذر استشاري التغذية العلاجية في تصريحات من الإفراط في تناول اليانسون، خاصة للحوامل أو الأشخاص الذين يعانون من تحسس عشبي أو اضطرابات هرمونية، مشيرًا إلى أن الكميات المعتدلة عادة آمنة لمعظم البالغين.