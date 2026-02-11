الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضحت الشرطة الفدرالية الكندية، تفاصيل الجريمة البشعة التي ارتكبها أحد الأشخاص داخل مدرسة ومنزل غرب كندا.

9 قتلى و27 مصاباً بإطلاق نار داخل مدرسة ومنزل بكندا

وقالت الشرطة الأربعاء، إن 9 أشخاص قتلوا بإطلاق نار داخل مدرسة وأحد المنازل في غرب كندا، وعثر على جثة شخص يعتقد أنه المسؤول عن إطلاق النار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة بريتيش كولومبيا، ويبدو أن الإصابة ناجمة عن انتحار.

أضاف بيان الشرطة أن 27 شخصا أصيبوا، بينهم اثنان حالتهما خطيرة و25 إصاباتهم غير مهددة.



وتابع أن الشرطة أصدرت بلاغا عن وجود مسلح في مدرسة تامبلر ريدج الثانوية بعد ظهر الثلاثاء، وبعد تفتيش السلطات للمدرسة عُثر في البداية على ستة أشخاص مقتولين بالرصاص.



وتوفي شخص سابع كان قد أصيب في المدرسة متأثرا بجراحه أثناء نقله إلى المستشفى.



وذكر البيان أن الشرطة "حددت موقعا ثانويا يعتقد أنه مرتبط بالحادث، حيث عثر على جثتي ضحيتين إضافيتين في منزل".



وكشفت وسائل إعلام كندية أن مطلق النار امرأة، لكن بيان الشرطة لم يتضمن أي تفاصيل عن المشتبه به.



وقال قائد المنطقة الشمالية في الشرطة الكندية، كين فلويد، في بيان "كان الوضع متقلبا وسريع التطور، ولعب التعاون السريع من المدرسة وفرق الإنقاذ والمجتمع دورا حاسما في استجابتنا".



وتقع منطقة تامبلر ريدج على بعد أكثر من 1,100 كيلومتر شمال مدينة فانكوفر، أكبر مدن مقاطعة بريتيش كولومبيا.