الرياض - كتبت رنا صلاح - تضع نشرة معهد العناية بصحة الأسرة (من معاهد مؤسسة الملك الحسين)، بين يدي القارئ، الأربعاء، معلومات مهمة عن الفيروس المخلوي التنفسي، وأعراضه وأسبابه، وطرق العدوى، والمضاعفات التي قد تنتج عنه.

الفيروس التنفسي المخلوي .. المخاطر والمضاعفات

ويُعد هذا الفيروس من أهم مسببات التهابات الجهاز التنفسي عالميًا، خاصة لدى الرضع وصغار الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

ينتمي الفيروس المخلوي من نوع (RNA) إلى عائلة (Paramyxoviridae)، ويصيب السبيل التنفسي العلوي والسفلي.



المرض التنفسي الذي ينتج عن الفيروس المخلوي يمكن أن يسبب أعراضًا شبيهة بالزكام، وفي بعض الأحيان مرضًا خطيرًا.

الفيروس المخلوي التنفسي - RSV أكثر شيوعًا مما قد تظن. غالبًا ما نسمع عن إصابة الأطفال الرضع بمرض شديد بسببه، لكن البالغين والأطفال من جميع الأعمار يمكن أن يُصابوا به. ويكون الرضع أكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة لأن أجهزتهم المناعية ما زالت في طور النمو، كما أن مجاريهم التنفسية الأصغر حجمًا تكون أكثر قابلية للالتهاب.

يمكن أيضًا أن تُصاب بفيروس RSV مرات عديدة خلال حياتك وأحيانًا حتى مرتين في السنة الواحدة. بالنسبة للبالغين، يسبب عادةً أعراضًا خفيفة تشبه الزكام. لكن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والأشخاص الذين لديهم ضعف في جهاز المناعة يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد.



** الأعراض والأسباب

تشمل أعراض الفيروس المخلوي التنفسي سيلان أو انسداد الأنف، السعال، التهاب الحلق، صوت تنفّس مرتفع أو صفير، وغير ذلك. وتشمل الأعراض:

- السعال.

- صعوبة في التنفس.

- توقفات في التنفس عند الرضع الصغار.

- سيلان أو انسداد الأنف.

- العطاس.

- التهاب الحلق.

- الصداع.

- التعب.

- الحمى.

- فقدان الشهية.

قد تبدو الأعراض عند الرضع أو الأطفال الصغار مختلفة قليلًا. فقد يظهر عليهم الانزعاج أو العصبية، أو قد لا يرغبون في اللعب كالمعتاد.



يجب مراجعة الطوارئ إذا ظهرت عليك أو على طفلك أعراض شديدة، مثل:

- ضيق النفس أو صعوبة التنفس.

- أزيز أو تنفّس بصوت مرتفع.

- تحوّل لون الجلد أو الشفاه أو الأظافر إلى الأزرق أو الرمادي.

- انكماش الجلد بين أضلاع الطفل أثناء التنفس (السحب الصدري).

- اتساع فتحتي الأنف أثناء التنفس.

- تنفس قصير أو سطحي أو سريع، أو حدوث توقفات في التنفس.



** طرق العدوى:

ينتشر الفريوس من خلال:

- المخالطة القريبة لشخص مصاب.

- السعال والعطاس (الرذاذ التنفسي).

- الأسطح أو الأدوات الملوثة (مثل الألعاب، وأسطح الطاولات، والهواتف).



هل المرض مُعدٍ؟

نعم، يعد الفيروس مُعدٍ طالما لديك أعراض عادة من ثلاثة إلى ثمانية أيام. ينتشر الفيروس بسهولة من شخص لآخر، ويمكن أن يعيش على الأسطح الصلبة، مثل الطاولات، لعدة ساعات.

يمكنك نقل العدوى قبل ظهور الأعراض بيوم أو يومين. أما الرضع والأشخاص الذين لديهم ضعف في جهاز المناعة فقد يظلون معديين حتى بعد اختفاء الأعراض، ولمدة قد تصل إلى أربعة أسابيع.



** المضاعفات الرئيسية

تشمل المضاعفات التي قد تنتج عن الفيروس التنفسي المخلوي:



1- أمراض الجهاز التنفسي السفلي: التهاب القصيبات والالتهاب الرئوي. تُعد هذه المضاعفات الأكثر شيوعًا وخطورة، خصوصًا لدى الرضع. التهاب القصيبات يحدث بسبب التهاب وانسداد الشعب الهوائية الصغيرة نتيجة المخاط وتورم الجدار الخلوي. أما الالتهاب الرئوي يمثل إصابة نسيج الرئة نفسها.

قد يعاني الطفل من:

- نقص الأكسجة.

- تسارع التنفس.

- جهد تنفسي واضح.



وفي كثير من الحالات يحتاج إلى الأكسجين أو التنويم في المستشفى.

الأطفال الخدج، ومن لديهم أمراض قلبية أو رئوية مزمنة، معرضون بشكل أكبر لحدوث هذه المضاعفات.



2- الحاجة إلى التنويم والفشل التنفسي

بعض المرضى، خاصة الرضع، يحتاجون إلى:

- مراقبة حثيثة.

- أكسجين إضافي.

- سوائل وريدية.



وفي الحالات الشديدة قد يحدث فشل تنفسي يتطلب التنفس الإصطناعي ودخول العناية المركزة.

عند كبار السن أو مرضى الأمراض المزمنة مثل انسداد الرئة المزمن أو فشل القلب، قد تكون العدوى شديدة أيضًا وترتبط بارتفاع نسبة الوفيات.



3- التهاب الأذن الوسطى

يُعتبر من المضاعفات الشائعة عند الأطفال.

يحدث بسبب انسداد قناة استاكيوس نتيجة التهاب الجهاز التنفسي العلوي.

قد يؤدي إلى:

- ألم شديد.

- حمى.

- الحاجة إلى مضادات حيوية.

رغم أنه أقل خطورة من الالتهاب الرئوي، إلا أنه يسبب عبئًا علاجيًا إضافيًا.



4- تفاقم الأمراض التنفسية المزمنة

يمكن للفيروس أن يسبب:

- نوبات ربو حادة لدى الأطفال

- تدهور مرض الانسداد الرئوي المزمن لدى البالغين

وغالبًا ما يعاني المرضى من صفير صدري وسعال مطول.



5- التأثيرات التنفسية طويلة المدى

أظهرت الدراسات أن الإصابة الشديدة في الطفولة المبكرة ترتبط بزيادة احتمال:

- تكرر الصفير.

- تطور الربو لاحقًا.

ويُعتقد أن الفيروس قد يؤثر على تطور الشعب الهوائية وفرط استجابتها مستقبلاً.



6- المضاعفات خارج الجهاز التنفسي

رغم أنها أقل شيوعًا، إلا أنها موثقة في الحالات الشديدة.



مضاعفات قلبية

قد تشمل:

- التهاب عضلة القلب.

- اضطرابات النظم.

- تدهور فشل القلب.



مضاعفات عصبية

تم تسجيل حالات نادرة مثل:

- التشنجات.

- اعتلال الدماغ.

- ضعف التوتر العضلي.

وفي بعض الأحيان قد يحدث انخفاض في الصوديوم يؤدي إلى نوبات اختلاجية.

الانتشار المباشر للفيروس إلى الجهاز العصبي نادر جدًا لكنه وُصف في حالات شديدة.