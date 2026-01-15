حظك الأسبوع الثالث من يناير 2026 في الحب والعمل والصحة

خلال هذا الأسبوع قد تتبوأ أدوارًا قيادية على المستوى المهني والشخصي، مع وجود فرصة مميزة لإحداث تغييرات كبيرة في حياتك ومسارك المهني...هذا ما تخبر به الأبراج بعض الأشخاص حول حظهم خلال هذا الأسبوع. تعرّف على توقعات برجك حول جوانب حياتك المختلفة خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير من خلال متابعة قراءة السطور التالية.

يمثل انتقال كوكب الزهرة إلى برج الدلو الحدث الفلكي الأبرز لهذا الأسبوع، بينما تبقى الشمس والمريخ وعطارد في بيتك العاشر كما كان في الأسبوع الماضي، ما يجعل ميدان العمل محوريًا هذه الفترة بالنسبة لك يا برج الحمل. ستجري اجتماعات رسمية مهمة، وقد تواجه تحديات قيادية أو تغييرات في مكان عملك. من المهم أن تتعامل بحذر مع هذه المستجدات، وأن تبادر بالتخطيط قبل اتخاذ أي قرارات.

على الصعيد الشخصي، البيت الرابع يشير إلى مسؤوليات كبيرة في المنزل، وربما بعض التوتر بسبب تغييرات أو أعمال صيانة. العائلة ستكون محط أنظارك واهتمامك. ومع دخول الزهرة برج الدلو خلال عطلة نهاية الأسبوع، ستتفتح أمامك فرص رائعة لتقوية الصداقات وبناء علاقات اجتماعية أو مهنية جديدة. ستشارك في تجمعات أو فعاليات قد تفتح أبوابًا لك لتحقيق مستقبل مهني أفضل، كما ستتعزز الروابط مع الأصدقاء وأفراد عائلتك الأكبر سنًا.

هذا الأسبوع يشهد نشاطًا قويًا في بيتك التاسع، حيث تتواجد الشمس والمريخ وعطارد، ما يفتح أمامك فرصًا للسفر والتعاون الدولي. من المرجح أن تكتسب مهارات جديدة، سواء من خلال التعليم الرسمي أو التجارب العملية.

البيت الثالث سيؤثر بشكل كبير على حياتك اليومية، ما يجعلك منشغلًا بالمحادثات الكثيرة وإدارة مهام متعددة. ستواجه بعض التعب الجسدي نتيجة كثرة التنقل والالتزامات، لذا حاول تنظيم وقتك بعناية. علاقتك بزملاء العمل ستكون إيجابية، مما يسهل تحقيق أهدافك المهنية والشخصية على حد سواء.

تتركز طاقة هذا الأسبوع على البيت الثاني، حيث تتخذ قرارات مهمة تتعلق بالمال والاستثمارات. ستظهر مصادر دخل جديدة، وقد تحسن وضعك المالي من خلال وظيفة إضافية. ومع ذلك، احذر من المشتريات غير الضرورية أو القرارات المتسرعة، فالمريخ يشير إلى ضرورة الحذر في الأمور المالية.

أيضًا، سيكون هذا الأسبوع مثاليًا لتعلم مهارات جديدة أو تحسين قدراتك الحالية، بما يضيف قيمة حقيقية لمسيرتك المهنية. قد تتاح لك فرص للتحدث أمام جمهور أو المشاركة في فعاليات تعليمية، وهو ما يدعم مسيرتك المهنية والشخصية.

هذا الأسبوع سيكون حاسمًا لمواليد برج السرطان، خاصة في مجال العلاقات والشراكات الشخصية والمهنية. وجود الشمس والمريخ وعطارد في برج الجدي يشير إلى محادثات مهمة مع الشركاء، وقد تؤدي هذه الحوارات إلى اتفاقيات واضحة والتزامات متبادلة.

للعازبين، يحمل هذا الوقت فرصة للقاء شريك محتمل، لكن يُنصح بعدم التسرع أو اتخاذ قرارات عاطفية متهورة. قد تسعى أيضًا لتجديد مظهرك وإجراء تغييرات على أسلوب حياتك.

يتركز نشاط هذا الأسبوع لمواليد برج الأسد على العمل والصحة والالتزامات اليومية، بسبب وجود الشمس والمريخ وعطارد في البيت السادس. ستزداد المسؤوليات وستحتاج إلى تنظيم وقتك بدقة للتعامل مع المشاريع المتعددة والمواعيد النهائية.

قد تطرأ تغييرات في مكان العمل، وقد تبدأ مرحلة جديدة في مسيرتك المهنية، لذا كن مستعدًا لإعادة تنظيم جدولك أو التفاعل مع زملائك بحذر لتجنب النزاعات. من ناحية أخرى، يجب الاهتمام بالروتين الصحي وإجراء الفحوصات الطبية، خاصة لمن يعانون من حالات صحية مزمنة أو إرهاق متزايد.

مواليد برج العذراء سيشهدون هذا الأسبوع نشاطًا مكثفًا في مجال العمل والجوانب المالية، مع تأثير واضح للشمس والمريخ وعطارد في البيت الحادي عشر. ستتعامل مع عدد كبير من الأصدقاء والزملاء وأعضاء الفريق، وستتطلب المشاريع المشتركة اهتمامًا مستمرًا وتخطيطًا دقيقًا. فرص التعاون طويلة المدى تتزايد، ويجب أن تكون حذرًا من المناقشات الحادة أو التوتر مع بعض الزملاء الأكبر سنًا.

هذه الفترة مناسبة لترتيب أولوياتك، وتحسين أسلوب عملك، ومتابعة الأهداف طويلة المدى بمزيج من الحذر والحكمة، لضمان تحقيق نتائج إيجابية ومستمرة.

مولود برج الميزان قد يمر هذا الأسبوع بتجربة عائلية ومنزلية مهمة، إذ يسيطر البيت الرابع على الأحداث، ويمر عبره ثلاثة كواكب تؤثر بشكل مباشر على حياتك الأسرية. ستتحمل مسؤوليات كبيرة في المنزل، وقد تتطلب منك الأمور العائلية جهودًا أكبر من المعتاد، سواء في التجهيز للمناسبات أو استقبال الزوار أو مناقشة تجديدات في البيت أو حتى التعامل مع صفقات عقارية.

أما في مجال العمل، فالبيت العاشر يُشير إلى كثرة المهام والالتزامات، قد تتزايد مسؤولياتك بين العمل والمنزل. الباحثون عن وظائف سيجدون فرصًا مهمة، لكن يجب الصبر والمتابعة، فالنتائج لن تظهر بين ليلة وضحاها. تذكر الابتعاد عن الأحاديث السلبية في البيت أو مكان العمل.

مولود برج العقرب سيشهد هذا الأسبوع نشاطًا ملحوظًا في مجالات الدراسة والتعاونات الخارجية، فالبيت التاسع يتصدر الأحداث. قد تتاح لك فرص للتسجيل في دورات تدريبية أو المشاركة في برامج تعليمية أو أكاديمية، سواء عبر الإنترنت أو حضوريًا. رغم الفرص الممتازة، قد تواجه تحديات مع المعلمين أو المرشدين أو الأشخاص الذين يقومون بدور الأب الروحي في حياتك.

مع دخول الزهرة إلى البيت الرابع، ستتحسن علاقاتك العائلية بشكل كبير. ستجري مناقشات هادفة أو مصالحة بين أفراد الأسرة، وقد تبدأ خطوات عملية لتجديد المنزل أو تحسين مظهره، مما يعزز الانسجام داخل البيت.

مولود برج القوس قد يمر بأسبوع حساس ماليًا ومهنيًا، فالبيت الثامن يسلط الضوء على القروض والضرائب، والفواتير المستحقة. يجب التعامل مع الأمور المصرفية بحذر وترتيب الأولويات المالية، لتجنب أي ضغط غير ضروري على الموارد المتاحة. المريخ في البيت الخامس قد يحفزك على المغامرة في استثمارات عالية المخاطر، لكن هذا الأسبوع ليس مناسبًا لذلك، إذ يمكن أن تؤدي هذه المخاطرة إلى خسائر فادحة. يُنصح بتأجيل أي خطط استثمارية حتى خروج المريخ من هذا البيت.

هذا الأسبوع أيضًا فرصة للتفكير في حياتك الروحانية وتنمية جانبك الشخصي من خلال التأمل أو القراءة أو تعلم مهارات جديدة تساعدك على تحقيق التوازن النفسي والعاطفي.

خلال هذا الأسبوع قد تتبوأ أدوارًا قيادية على المستوى المهني والشخصي يا برج الجدي، مع وجود فرصة مميزة لإحداث تغييرات كبيرة في حياتك ومسارك المهني. قد تشهد تحسينات ملموسة في مظهرك أو إعادة تصميم العلامة التجارية لمشروعك، وستبدأ مبادرات جديدة تحت إشرافك المباشر.

البيت السابع يسلط الضوء على العلاقات الثنائية والشراكات، لذا ستتزايد المفاوضات والاتفاقيات القانونية. الأشخاص غير المرتبطين عليهم الصبر وعدم الانخراط في البحث عن شريك رومانسي في هذه الفترة، أما أولئك الذين لديهم شريك بالفعل، فيجب عليهم تجنب النزاعات أو التصرفات التي قد تضر بالعلاقة.

قد يواجه مولود برج الدلو عدد من التحديات خلال هذا الأسبوع مع مرور الشمس والمريخ وعطارد عبر البيت الثاني عشر، بيت العزلة والانفصال. هذه الفترة قد تجلب بعض التوتر العاطفي أو اتخاذ قرار الانفصال عن علاقات مؤذية، مع ظهور مواقف خفية قد تتطلب الحذر.

اضطرابات النوم والأحلام المعقدة قد ترافقك، لكنها ستحمل إشارات مستقبلية مهمة. الوقت مثالي للانخراط في التأمل والقراءة الروحية، والصلاة وممارسة التمارين الذهنية التي تمنحك صفاء الذهن.

مولود برج الحوت رُبما سيركز هذا الأسبوع على التخطيط طويل المدى، مع تأثير الشمس والمريخ وعطارد على البيت الحادي عشر. ستزداد التفاعلات مع الشخصيات المؤثرة أو كبار السن في محيطك، مما يمنحك رؤى قيمة تدعم أهدافك المستقبلية. سيظهر أشخاص جدد في حياتك من خلال العمل الجماعي أو حضور الفعاليات الاجتماعية أو عبر منصات التواصل، وستتاح لك فرص للانضمام إلى مشاريع ومبادرات مشتركة.

مع عبور الزهرة إلى برج الدلو، ستتاح لك فرص جديدة للنمو الشخصي والمهني، خاصة في المشاريع الإبداعية والفنية والإعلامية. ستتلقى الدعم والتقدير من زملائك، وسيكون هذا الوقت مثاليًا لإطلاق مبادرات جديدة أو تعزيز العلاقات الاجتماعية والمهنية، بما يجعل أسبوعك مميزًا ومثمرًا.