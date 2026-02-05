تردد قناة سوريا سبورت الرياضية الناقلة لدوري أبطال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 07:22 مساءً - تحظى قناة سوريا سبورت بمتابعة كبيرة من عشاق كرة القدم خاصة من الباحثين عن قنوات رياضية مجانية تتيح مشاهدة المباريات والبطولات القوية دون اشتراك، وتعد القناة من القنوات الرياضية التي تقدم محتوى كروي متنوع يشمل مباريات، استوديوهات تحليلية، وبرامج رياضية تهتم بأبرز الأحداث العالمية.

ويتابع عدد كبير من المشاهدين القناة لما تعرضه من مباريات وبطولات قوية مثل دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، وكأس العالم، إلى جانب تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد اللقاءات ما يجعلها خيار مميز لمحبي الكرة الأوروبية والعالمية.

تردد قناة سوريا سبورت

يمكن استقبال القناة بسهولة عبر القمر الصناعي إكسبريس سات من خلال ضبط البيانات التالية:

القمر الصناعي: إكسبريس سات.

التردد: 10983 ميجاهرتز.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 12110.

الجودة: SD.

نظام البث: مفتوح.

تساعد هذه الإعدادات في الحصول على إشارة مستقرة تتيح متابعة المباريات والبرامج الرياضية دون تقطيع.

طريقة تثبيت قناة سوريا سبورت

الأسطر التالية توضح طريقة تثبيت قناة سوريا سبورت الرياضية الناقلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم:

الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الرسيفر.

اختيار البحث اليدوي أو إضافة تردد جديد.

تحديد القمر الصناعي إكسبريس سات.

إدخال بيانات التردد بدقة (10983, أفقي, 12110).

الضغط على زر البحث والانتظار حتى ظهور القناة.

حفظ القناة ضمن قائمة القنوات.

بضبط هذا التردد يمكن متابعة قناة سوريا سبورت والاستمتاع بالمباريات والبرامج الرياضية مجانًا وبإشارة مستقرة على مدار اليوم.