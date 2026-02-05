السيدة انتصار السيسى تنشر صورًا رفقة الرئيس السيسي خلال توديع أردوغان وقرينته

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 07:23 مساءً - نشرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عددًا من الصور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" خلال مرافقتها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى وداع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة أمينة أردوغان، حرم الرئيس التركي، فى ختام زيارتهما الرسمية لمصر.

وكتبت قرينة رئيس الجمهورية: "من أرض الكنانه فى وداع ضيوف مصر الكرام".

وكانت السيدة انتصار السيسى، أعربت عن سعادتها بمرافقة السيدة أمينة أردوغان، فى جولة داخل أروقة المتحف المصرى الكبير. وكتبت قرينة الرئيس السيسى، على صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك":"سعدت بمرافقه السيدة أمينة أردوغان، حرم فخامة الرئيس التركي، في جولة عبر الزمن داخل أروقة المتحف المصرى الكبير، الذى يُعد مصدر إلهام للبشرية وشاهدًا على عظمة الإنسان المصري القديم".