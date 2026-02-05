الرياض - كتبت رنا صلاح - بإرادة صلبة وبطموحات تعانق السماء، استهل أبطال المنتخبات الوطنية البارالمبية مشوارهم في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة، المقامة حاليا في العاصمة العمانية مسقط، بحصاد وافر من الميداليات، مؤكدين ريادة الأردن في الرياضات البارالمبية على مستوى المنطقة والقارة.

8 ميداليات للأردن في افتتاح دورة ألعاب غرب اسيا البارالمبية

خمس ذهبيات تزين صدور الأبطال

وشهد اليوم الأول من المنافسات عزفا متواصلا للسلام الملكي الأردني في الميادين العمانية، حيث فرض البطل العالمي والبارالمبي أحمد هندي سيطرته المطلقة على مسابقات الرمي، مقتنصا ذهبيتين غاليتين في مسابقتي رمي القرص ورمي الرمح، ليؤكد جاهزيته العالية لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية.

وفي مضمار ألعاب القوى، كان التألق عنوانا للاعب محمد المهدي، الذي نجح في انتزاع ذهبيتين في سباقي 800 متر و1500 متر، بعد أداء تكتيكي وبدني رفيع مكنه من التفوق على نخبة عدائي المنطقة. ولم تتوقف الغلة الذهبية عند هذا الحد، بل أضاف العداء ناصر المقابلة الميدالية الذهبية الخامسة للبعثة الأردنية بعد فوزه بالمركز الأول في سباق 200 متر، في ليلة أردنية بامتياز.

الفضة والبرونز.. وحضور تاريخي للريشة الطائرة

إلى جانب الذهب، استمر الحصاد الأردني بتتويج اللاعب خالد أبو نحلة بالميدالية الفضية في سباق 400 متر، بعد منافسة شرسة أظهر فيها روحا قتالية عالية حتى الأمتار الأخيرة من السباق.

وفي سابقة تاريخية للرياضة الأردنية، سجلت رياضة ريشة الطائرة البارالمبية حضورها الأول في تاريخ المشاركات الخارجية للمملكة.

ولم يقتصر هذا الحضور على المشاركة الرمزية فحسب، بل نجح اللاعب مصعب الطوالبة في تدوين اسم الأردن بأحرف من نور في سجلات البطولة، بعد إحرازه الميدالية الفضية في فئة الزوجي، والميدالية البرونزية في مسابقة الفردي، ليعلن عن ولادة جيل جديد وقوي في هذه الرياضة.

فخر وطني ودعم مستمر

وبهذه النتائج، رفعت البعثة الأردنية رصيدها الإجمالي إلى 8 ميداليات ملونة في اليوم الأول، وسط إشادات واسعة بالروح المعنوية والاحترافية التي يتمتع بها اللاعبون والأجهزة الفنية.

وتعكس هذه النتائج حجم الجهود التي تبذلها اللجنة البارالمبية الأردنية في رعاية وتطوير مواهب ذوي الإعاقة، وتوفير كافة الإمكانيات لهم للمنافسة في أعلى المستويات الدولية.

وتستمر منافسات البطولة في مسقط بمشاركة واسعة من دول غرب آسيا، وسط تطلعات أردنية بمضاعفة رصيد الميداليات في الأيام المقبلة، والعودة إلى عمان بلقب البطولة أو مراكز متقدمة تليق بسمعة "النشامى".