ترامب : أنهيت الحرب فى غزة وعلى حركة حماس التخلى عن سلاحها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 07:23 مساءً - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه أنهى الحرب فى غزة بشكل كامل، مؤكدا أن حركة حماس ساعدتنا على استعادة الرهينة الأخيرة والآن عليها التخلي عن سلاحها، وأشار ترامب أن المنطقة تشهد مرحلة جديدة من السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضح ترامب أن الجهود السياسية والعسكرية أسهمت في إنهاء الحرب في غزة، ووضعت حدًا للتصعيد، بما يفتح الباب أمام تسوية شاملة في المنطقة.

ترمب يعلن إنهاء الحرب في غزة واستعادة جميع الرهائن

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلام في الشرق الأوسط تحقق نتيجة تفاهمات واسعة وضغوط دولية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على ترسيخ الاستقرار.

وأكد ترمب أنه جرى استرجاع جميع الرهائن، معتبرًا ذلك أحد أبرز نتائج إنهاء الحرب في غزة والاتفاقات التي أُبرمت مؤخرًا.



