حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 07:22 مساءً - بآمال عريضة ورغبة جامحة في كسر سلسلة النتائج السلبية يحل فريق النجمة ضيفًا على الفيحاء فوق أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مستهل مواجهات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن للمحترفين، وفي الفقرات الآتية نتطرق إلى تفاصيل متابعة مباراة الفيحاء والنجمة اليوم.

رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الفيحاء والنجمة يلا شوت بلس بجودة قوية عالية hd دون تقطيع الأسطورة

يدخل أبناء عنيزة اللقاء وهم يتذيلون الترتيب برصيد 5 نقاط فقط، لكنهم يتسلحون اليوم بصفقات شتوية مدوية يتقدمها نجم الوسط المصري نبيل عماد دونجا والبرازيلي فيليب ماردوسو لتحقيق الانتصار الأول هذا الموسم والثأر من خسارة الدور الأول.

بينما يسعى الفيحاء صاحب المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور ومحو آثار هزيمته الأخيرة أمام الشباب لتأمين موقعه في المنطقة الدافئة.

القنوات الناقلة لمباراة النجمة ضد الفيحاء

تتولى شبكة قنوات ثمانية الرياضية البث الحصري للمباراة عبر شاشاتها، حيث خُصصت قناة ثمانية 3 (Thmaniah HD3) لنقل أحداث اللقاء، كما يمكن للمشاهدين متابعة المباراة مباشرة عبر تطبيقي ثمانية وجاكو بجودة عالية، لضمان تغطية شاملة للمباراة التي تفتتح منافسات هذه الجولة المثيرة من الدوري السعودي.

موعد مباراة النجمة والفيحاء في الدوري السعودي

تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026 في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما سيكون الموعد في تمام الساعة الخامسة وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت أبوظبي.

من هو معلق مباراة النجمة والفيحاء؟

سيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع صوت المعلق الرياضي محمد حسين فسيتولى مهمة الوصف والتعليق على مجريات اللقاء عبر القناة الناقلة، حيث سينقل للجمهور تفاصيل الظهور الأول لدونجا وبقية الأسماء الجديدة في تشكيلة النجمة، ومدى قدرتها على إحداث الفارق أمام رفاق الزامبي فاشون ساكالا.