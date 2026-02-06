حظك الأسبوع الثاني من فبراير 2026في الحب والعمل والصحة

خلال هذا الأسبوع، قد تمر بفترة من المراجعة الروحية والعمق العاطفي..هذا ما تخبر به الأبراج بعض الأشخاص حول حظهم خلال هذا الأسبوع. تعرّف على توقعات برجك حول جوانب حياتك المختلفة خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير من خلال متابعة قراءة السطور التالية.

تتجه الأنظار خلال هذا الأسبوع نحو منزلك الخامس مع اكتمال القمر، مما يُعلن ختام مرحلة وبداية قطف ثمار إبداعاتك؛ قد تُنهي مشروعاً استنزف طاقتك طويلاً أو تشهد تطوراً فاصلاً في مسألة تخص الأبناء، سواء على الصعيد الدراسي أو الشخصي.

عاطفياً، يضعك هذا البدر أمام خيارات حاسمة؛ فإما الارتقاء بعلاقتك أو اتخاذ قرار شجاع بالانفصال. تزامناً مع ذلك، ينتقل عطارد إلى برج الحوت، ليبدأ دورة تمتد لثلاثين يوماً تميل فيها إلى الهدوء ومراجعة الماضي. ستزداد حساسيتك تجاه الأحلام والرسائل الروحية، مما يجعلك تبحث عن السكينة بعيداً عن صخب الحياة الاجتماعية. استثمر هذه الفترة في التأمل أو الانضمام لدورات تدريبية تُغذي روحك وعقلك.

يشرق البدر في قمة منزلك الرابع، ليسلط الضوء على شؤونك العائلية والمنزلية بشكل مكثف. قد تجد نفسك غارقاً في مسؤوليات جديدة تجاه كبار السن في أسرتك، أو تنشغل بإنهاء ترتيبات عقارية ومناقشات حول ميراث تصل اليوم إلى ذروتها. هذا التأثير يمتد ليطال توازنك المهني، حيث يزداد العبء الوظيفي تزامناً مع الضغوط المنزلية.

مع انتقال عطارد إلى برج الحوت، عليك مراقبة كلماتك داخل محيط أصدقائك وزملائك؛ هذا الانتقال قد يولد سوء فهم في العمل الجماعي. رغم ذلك، تلوح في الأفق بوادر مادية تتعلق بمكافآت أو حوافز مالية مؤجلة. قد تشهد خارطة علاقاتك إعادة ترتيب، حيث يبتعد بعض الأصدقاء وتُفتح أبواب للانضمام إلى دوائر اجتماعية أكثر نضجاً وتوافقاً.

تحت تأثير اكتمال القمر، تبرز اليوم ملفات تتعلق بالتعليم العالي والتواصل الخارجي. قد تتلقى نصائح من مرشدين أو شخصيات أبوية تبدو ثقيلة على مسامعك لكنها ستكون ضرورية لمستقبلك. يزداد شغفك بتطوير مهارات طويلة الأمد أو السفر لأماكن بعيدة تمنحك منظوراً فلسفياً جديداً، مع احتمالية ظهور بعض المتاعب الجسدية العارضة في منطقة الرقبة.

مهنياً، يتطلب منك انتقال عطارد إلى برج الحوت حذراً مضاعفاً؛ فالارتباك التقني أو ضبابية التواصل قد تعرقل سير أعمالك. تأكد من دقة المعلومات ومصداقية العروض الوظيفية الجديدة التي قد تُعرض عليك. إنها فترة تتسم بضغط العمل المرتفع، مما يتطلب منك صبراً ودقة في التعامل مع التفاصيل الإدارية والتقنية لتجنب أي تعقيدات غير مقصودة في مسارك المهني.

تدفعك الكواكب المتجمعة في منزلك الثامن اليوم نحو مواجهة الحقائق المالية والعاطفية العميقة. قد تضطر للتعامل مع موارد مشتركة أو ديون أو شؤون مالية تخص الشريك، مما يولد نوعاً من التوتر الذي يستلزم إدارة حكيمة. هي فترة لا تخلو من التحديات النفسية التي قد تدفعك للبحث عن علاج أو تفريغ عاطفي لمواجهة تجارب سابقة كنت تتجنبها.

مع دخول عطارد برج الحوت في منزلك التاسع، ستشعر بنزعة للتمرد على القواعد والقيود التقليدية. من الضروري هنا الحفاظ على التوازن والالتزام بالقوانين لتفادي الصدام مع السلطات. استغل هذه الطاقة في تعلم علوم جديدة أو تطوير الذات، حيث تمنحك هذه الفترة قدرة استثنائية على استيعاب الدروس الحياتية العميقة التي ستخدم طموحاتك المستقبلية بذكاء.

تتجه بوصلة اهتماماتك اليوم نحو شؤون الشراكة، حيث يحتشد منزلك السابع بالكواكب، مما يجعلك تحت مجهر التوقعات الاجتماعية والمهنية. قد تشعر برغبة عارمة في التمسك بذاتك الحقيقية، حتى لو فُسّر ذلك كنوع من الأنانية؛ فالمهم هو التوازن دون إجحاف بحق الآخرين. ورغم احتمالية نشوب بعض المشادات بسبب وجود المريخ، إلا أن الزهرة وعطارد يفتحان أمامك آفاقاً للقاءات استثنائية أو صفقات تجارية واعدة.

مع انتقال عطارد، سيكون عليك الحذر من ضبابية التواصل المالي. قد تميل للتخطيط لاستثمار سري أو مواجهة متطلبات مادية مفاجئة، لذا فإن الدقة في الحسابات والوضوح مع الشريك هما صمام الأمان لتجاوز أي اضطراب مالي عابر.

ينصب تركيزك اليوم على تفاصيل حياتك اليومية والتزاماتك المهنية مع تكدس الكواكب في منزلك السادس. ستجد نفسك غارقاً في دوامة من المهام التي تتطلب دقة متناهية، خاصة في تعاملك مع الزملاء لتجنب أي سوء فهم قد يثيره وجود المريخ والشمس.

صحياً، جسمك يرسل إشارات تتطلب منك العناية، لا سيما منطقة أسفل البطن. تزامناً مع ذلك، يبدأ عطارد رحلته في برج الحوت، وهو ما قد يربك مشهد علاقاتك التعاقدية والشخصية. قد تتحول الاختلافات البسيطة في وجهات النظر إلى جدالات حادة إذا لم تتحلى بالصبر والتركيز. يُنصح بالتأني الشديد قبل التوقيع على أي عقود رسمية.

تتوهج طاقتك الإبداعية اليوم مع احتشاد الكواكب في منزلك الخامس، مما يجعلك محط أنظار الجميع في المحافل الاجتماعية. استعد للتألق وإظهار مواهبك التي ستفتح لك أبواباً مهنية واعدة على المدى البعيد، مع ضرورة التحلي بالصبر عند التعامل مع المقربين في محيطك.

مالياً، الحذر واجب؛ فالمخاطرة غير المحسوبة قد تؤدي لخسائر. للعازبين، يحمل الفلك بشائر بلقاء استثنائي قد يوقد شعلة الحب في قلوبهم. ومع انتقال عطارد إلى برج الحوت، في منزلك السادس، تبرز أهمية الانضباط المهني وتجنب الصدامات مع الزملاء. كن دقيقاً في مواعيدك، وراقب صحتك ونظامك الغذائي بعناية، لضمان استقرار حيويتك ونشاطك اليومي بعيداً عن أي وعكات عارضة.

تتصدر الشؤون العائلية والمنزلية مشهدك الفلكي خلال هذا الأسبوع، حيث تدفعك الكواكب في منزلك الرابع لتحمل مسؤوليات ثقيلة واتخاذ قرارات مصيرية تخص السكن أو احتياجات الوالدين والأبناء. قد تشهد هذه الفترة صفقات عقارية أو عمليات تجديد واسعة في محيطك الخاص.

مع انتقال عطارد إلى برج الحوت في منزلك الخامس، تدخل منطقة "مطبّات" إبداعية واستثمارية؛ تذكر أن المغامرات المالية غير المحسوبة قد تؤدي لنتائج عكسية، خاصة مع اقتراب تراجع عطارد. تواصلك مع الأبناء أو الشريك العاطفي قد يشوبه بعض الغموض أو سوء الفهم، لذا حاول تبسيط رسائلك قدر الإمكان.

قد تنتظرك خلال هذا الأسبوع أجمل اللحظات الاجتماعية وأكثرها حيوية، حيث يشتعل منزلك الثالث بالنشاط والحركة. ستجد نفسك محاصراً بسيل من الرسائل والمكالمات، وتنشط في فعاليات جماعية تبرز فيها مهاراتك في التواصل والإقناع. هي فترة ذهبية للكتابة والتدريس ونشر أفكارك، كما قد تلوح في الأفق بوادر لرحلات قصيرة أو تغييرات إيجابية في بيئة عملك.

جسدياً، قد تشعر ببعض الإجهاد في الرقبة والكتفين نتيجة ضغط العمل. ومع دخول عطارد لبرج الحوت، ينتقل الاهتمام نحو الجبهة المنزلية؛ فقد تجد نفسك مضطراً لموازنة ضغوط العمل مع متطلبات البيت. نفقات التجديد أو التعاملات العقارية قد تستنزف طاقتك وميزانيتك، لكن القيام بالعبادات والمشاركة في الطقوس الروحية وتقديم الدعم لكبار السن في العائلة سيمنحك السكينة التي تحتاجها لمواجهة هذا الضجيج.

تتسلط الأضواء الفلكية على شؤونك المالية مع عبور الشمس والمريخ والزهرة في منزلك الثاني، مما يفتح باب النقاشات العائلية حول الميزانية وسبل الإنفاق. قد تشعر ببعض الضيق من تدخلات المقربين في خططك المادية، حاول إدارة الخلافات بهدوء لتجنب المواقف المتوترة.

مهنياً، الوقت مثالي للباحثين عن فرص عمل جديدة أو مشاريع حرة تزيد من الدخل. وبدخول عطارد إلى برج الحوت في منزلك الثالث، سيزداد إيقاع حياتك تسارعاً عبر التواصل المكثف والأنشطة البدنية. ورغم فرص التعلم والتدريب المتاحة، إلا أن وضعية عطارد تتطلب حذراً في اختيار الكلمات لتفادي الارتباك مع المحيطين أو الجيران.

أهلاً بك في موسم تجديد الذات؛ فمع تجمع الكواكب في برجك، تشعر برغبة قوية في تغيير مظهرك الخارجي وتحديث هويتك الشخصية. هي فترة مثالية لاقتناص عقود جديدة أو البحث عن مسار مهني مختلف، مع احتمالية السفر أو الانتقال لمسكن جديد. ومع ذلك، قد تشعر ببعض الوعكات الصحية العابرة التي تتطلب منك توازناً بين الاندفاع والراحة.

بانتقال عطارد إلى منزلك الثاني، تبرز الأمور المالية كأولوية قصوى؛ احذر من نوبات الشراء العاطفي أو الاستثمار في كماليات قد تندم عليها لاحقاً. استثمر هذه الطاقة في تطوير مهاراتك المهنية، فقد تحصل على ترقية أو تقييم إيجابي يرفع من شأنك. تذكر أن لسانك هو حصانك في هذه الفترة، فابتعد عن الأحاديث الجانبية غير المجدية لضمان سلامة مكانتك الاجتماعية.

قد تمر الآن بفترة من المراجعة الروحية والعمق العاطفي مع تجمع الكواكب في منزلك الثاني عشر. قد تعاني من بعض الأرق أو الأحلام الرمزية المعقدة، فاجعل من تدوينها وسيلة لفهم رسائل القدر حول مستقبلك. هذا الأسبوع هو فترة للعزلة الإيجابية والبحث عن السكينة بعيداً عن الضجيج، وقد تصلك أخبار سارة من أماكن بعيدة تثلج صدرك.

مع دخول عطارد إلى برجك في وضعية دقيقة، قد تجد صعوبة في إيصال أفكارك للآخرين بوضوح، مما قد يسبب سوء فهم غير مقصود. لا تتسرع في إبداء الرأي ما لم يُطلب منك ذلك، واستغل هذا الوقت في التحليل الذاتي ووضع استراتيجيات طويلة الأمد. تذكر أنها مرحلة انتقالية تسبق ولادتك الجديدة مع اقتراب الشمس من برجك، حيث تبدأ قريباً دورتك الذهبية المليئة بالفرص.