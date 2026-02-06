جميل مزهر لـ الجلسة سرية: ما يجري في غزة ملحمة بطولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 09:38 مساءً - استهل جميل مزهر، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حديثه بتوجيه التحية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واصفًا ما يجري هناك بـ"الملحمة البطولية"

وأكد خلال استضافته في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، أن الجبهة الشعبية انبثقت من رحم حركة القوميين العرب ردًا على هزيمة عام 1967، كخيار ثوري في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن الجبهة أرست منذ تأسيسها استراتيجية سياسية وتنظيمية واضحة، شكّلت بوصلة عملها حتى اليوم.

وأضاف أن الجبهة تبنّت الكفاح المسلح كخيار استراتيجي لمواجهة الاحتلال، إلى جانب تبنيها الفكر الاشتراكي اليساري التقدمي، باعتباره أداة لتحليل الواقع وصياغة المواقف والسياسات القادرة على المواجهة في مختلف المراحل.

وأشار مزهر إلى أن ما جذبه للجبهة الشعبية منذ انضمامه إليها في الثمانينيات هو وضوح مواقفها السياسية، واعتبارها إطارًا يتبنى المقاومة ويدافع عن المظلومين، ويسعى لتحقيق العدالة.