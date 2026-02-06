اطّلع على مجانًا وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 05:15 صباحاً - يستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره نادي أتالانتا مساء اليوم الخميس، على ملعب "نيو بالانس أرينا"، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا لموسم 2025-2026.

يدخل يوفنتوس اللقاء بروح معنوية جيدة بعد تحقيقه نتائج إيجابية في مبارياته الأخيرة (3 انتصارات، تعادل، وخسارة)، بينما يطمح أتالانتا لمواصلة عروضه القوية وتجاوز عقبة السيدة العجوز للوصول إلى المربع الذهبي.

موعد مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا في كأس إيطاليا

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الخميس 5 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد أتالانتا

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر قناة شاهد - VIP | رياضة، الناقل الحصري لمنافسات كأس إيطاليا.

كيفية مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا

يمكنكم متابعة اللقاء عبر الاشتراك في باقة الرياضة على منصة شاهد الرقمية، لضمان تغطية مباشرة وعالية الجودة لأحداث القمة الإيطالية.

معلق مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا في كأس إيطاليا

سيتولى المعلق غازي العمري مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة عبر القناة الصوتية.