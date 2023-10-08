مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يوفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فما فوق للرجال والنساء عن طريق المفاضلة، بنظام التعاقد نظام العمل.

الوظائف:

– مدير إدارة الجودة والتميز المؤسسي.

– أخصائي قانوني.

– أخصائي إدارة شبكات.

– مهندس ميكانيكي.

– فني دعم برامج.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– القانون.

– الحقوق.

– الأنظمة.

– شبكات الحاسب الآلي.

– الهندسة الميكانيكية.

– البرمجيات

– الدعم الفني.

– إدارة الجودة.

– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:



– التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/03/26هـ الموافق 2023/10/11م من خلال الرابط التالي:



وفي وقت آخر، أعلن مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية عن حاجته لشغل عدد من الوظائف المحددة، عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد (نظام العمل) حسب الشروط المحددة لكل وظيفة، وعلى من تتوفر لديه شروط التقدم لشغل أحد الوظائف الموضحة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الآتية:

1- مدير إدارة مشتريات.

- أن يكون سعودي الجنسية.

- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات الإدارية أو المالية.

- أن يكون لدية خبرة لا تقل عن خمسة أعوام للحاصل على الماجستير أو سبعة أعوام للبكالوريوس في مجال طبيعة عمل الوظيفة.

- الإلمام بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.



2- أخصائي توظيف.

- أن يكون سعودي الجنسية.

- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات الآتية: (إدارة الموارد البشرية/ إدارة الأعمال/ إدارة عامة/ أي تخصص مشابه).

- أن يكون لدية خبرة لا تقل عن ثلاثة أعوام في مجال طبيعة عمل الوظيفة.



3- مفهرس.

- أن يكون سعودي الجنسية.

- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات الآتية: (المحاسبة / الإدارة مالية / أي تخصص مشابه).

- أن يكون لدية خبرة لا تقل عن ثلاثة أعوام في مجال طبيعة عمل الوظيفة.



4- محاسب.

- أن يكون سعودي الجنسية.

- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في: (علم المعلومات والمكتبات/ أو تخصص مشابه).

- خبرة لا تقل عن ستة أعوام في مجال طبيعة عمل الوظيفة.

- الإلمام بأسس اللغة الإنجليزية.



5- مصور فوتوغرافي.

- أن يكون سعودي الجنسية.

- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في: (علاقات عامة وإعلام/ أو تخصص مشابه).

- إرفاق عينات مع أعمال المتقدم (يفضل الحصول على دورات في مجال طبيعة العمل).