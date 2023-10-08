"سرك" تشارك في أسبوع المناخ وتستعرض الحلول لتحقيق الاستدامة

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" ـ المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ـ من خلال مشاركة الرئيس التنفيذي المهندس زياد بن محمد الشيحه بجلسة حوارية اليوم مع مجموعة من المتخصصين في أسبوع المناخ الذي يعقد لأول مرة في المملكة.

وأوضح الشيحة في الجلسة دور "سرك" وشركاتها التابعة لها في تحقيق مستهدفات المملكة العربية السعودية حيال إدارة قطاع التدوير، والتحديات التي تعيق تحقيق الأهداف، وتقنيات وأساليب المعالجة، إضافة إلى المساعي التي تبذلها من أجل المساهمة في حماية كوكب الأرض والتقليل من الاستهلاك الزائد والاعتماد على مصادر الطاقة نظيفة.

وأشار إلى أن "سرك" منذ تأسيسها أرست أسسا لتلبية تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة، والإسهام في تعزيز دور مبادرة السعودية الخضراء في رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94% بحلول عام 2035 من خلال إستراتيجية لتطوير القطاع فعليًا؛ بهدف تخفيف الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا حرصها على استخدام أحدث التقنيات والابتكار في كامل سلسلة القيمة ابتداءً من الفرز والجمع وانتهاءً بقيمة اقتصادية مضافة.

وتطرق "الشيحه" إلى قضايا تغير المناخ وحماية البيئة وأبرز التحديات التي تواجه البشرية في القرن الواحد والعشرين، والتغيرات المناخية التي تهدد الكوكب بأكمله وتؤثر بشكل كبير على الحياة الفطرية، مستعرضًا الفرص التي من الممكن أن يقدمها الاقتصاد الدائري عبر إضافة مواد جديدة للاقتصاد، وخلق فرص وظيفية أكثر والمساهمة في الناتج الإجمالي المحلي، وتخفيف الانبعاثات الكربونية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ "سرك " في ختام الجلسة على البدء في ممارسة المسؤولية كأفراد للمحافظة على المناخ عبر الترشيد في استهلاك الطاقة، وتشجيع إدارة التدوير فقد تكون التغييرات صغيرة؛ لكنها تصنع فرقًا كبيرًا في المستقبل.