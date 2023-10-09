نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) عن توفر وظائف مُتعددة لحملة الدبلوم فأعلى للعمل بالرياض.

الوظائف:

1- أخصائي التحقق:

– درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب أو تكنولوجيا المعلومات أو نظم المعلومات).

– لا تشترط الخبرة السابقة.

2- مهندس التحقق:

– درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب أو تكنولوجيا المعلومات أو نظم المعلومات).

– لا تشترط الخبرة السابقة.

3- أخصائي حسابات:

– دبلوم ويفضل درجة البكالوريوس في أي مجال تقني.

– لا تشترط الخبرة السابقة.

4- وظائف فنية:

– شهادة جامعية في (الإلكترونيات).

– لا تشترط الخبرة السابقة.



موعد التقديم:



– التقديم متاح الآن اليوم الإثنين بتاريخ 1445/03/24هـ الموافق 2023/10/09م.



وفي وقت سابق، أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية ممثلة في (شركة الإلكترونيات المتقدمة) عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للعمل بعدة مجالات - وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

- مدخل بيانات.

- فني مراقبة صيانة.

- فني كهربائي (تبريد وتكييف).

- فني كهربائي ( سيارات، الكترونيات ودوائر كهربائية، توضيب أنظمة الوقود والكهرباء، مولدات).

- فني ميكانيكا.

- فني دعم (أنظمة مضخات حريق).

- فني دعم ( خياط، تنجيد اليات).

- فني دعم (نجارة،دهان وسمكرة).

- فني دعم ( لحام، خراطة).

وفي وقت اخر، كشفت الشركة السعودية للصناعات العسكرية ممثلة في شركة الإلكترونيات المتقدمة عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق في عدة مجالات - وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:

الوظائف الشاغرة:

1- فني اختبار.

(Test Technician -C)

2- محلل حوكمة.

(Governance Analyst -1)

3- مهندس جودة مساعد.

(Associate Quality Engineer)

4- فني اختبار وإصلاح.

(Test & Repair Technician -C)

5- مدير تطوير الأعمال.

(Sr. Business Development Manager)

6- أخصائي أمن المعلومات.

(Information security Specialist)

7- مهندس اختبار والتحقق من الصحة.

(Test & Validation Engineer)



نبذة عن سامي:

الشركة السعودية للصناعات العسكرية المعروفة اختصارا باسم سامي، هي شركة سعودية قابضة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود في مايو 2017، وهي الكيان الوطني الجديد في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وتمثل مكوِّنًا من مكونات رؤية السعودية 2030، كما تعتبر أيضا منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية في المملكة