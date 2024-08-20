نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظمة التعاون الإسلامي تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفت منظمة التعاون الإسلامي أمس، باليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف التاسع عشر من شهر أغسطس من كل عام لتكريم العاملين في المجال الإنساني، تقديرًا لشجاعتهم وما يبذلونه من تضحيات وما يتعرضون له من إصابات أثناء أدائهم خدمتهم، كما تُكرم أولئك الذين يواصلون عمليات إنقاذ وحماية الأرواح في ظروف صعبة.

وأشارت الأمانة العامة إلى أنّ الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام، يسلط الضوء على التحديات الإنسانية الملحة في جميع أنحاء العالم الإسلامي، ويؤكد الحاجة إلى بذل جهود مكثفة ومنسقة لمعالجة الآثار والأبعاد المتنوعة للأزمات.

وأكدت الأمانة العامة سعيها الدؤوب إلى تعزيز وتنسيق المبادرات الإنسانية الإسلامية الجماعية النابعة من المبادئ الإسلامية، والمتوافقة مع ميثاق المنظمة وقراراتها التي تهدف إلى معالجة الأزمات، وتطوير آليات الاستجابة الفعالة، والتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء وكذلك مع الكيانات الدولية والإقليمية.

وأعربت الأمانة العامة عن امتنانها للدول الأعضاء والجهات المانحة والشركاء على إسهاماتهم المستمرة والكبيرة في التخفيف من الآثار السلبية للأزمات على المتضررين من الدول الأعضاء والمجتمعات المضيفة للاجئين