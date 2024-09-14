انت الأن تتابع خبر تسر الناظرين.. اتفرج أولى صور استاد الملك سلمان في السعودية أكبر ملعب في العالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية عبر الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة الرياضة، عن التصورات المستقبلية لملعب الملك سلمان، ومرافقه الرياضية، والذي ينتظر أن يكون أحد أكبر الملاعب على مستوى العالم، وسيصبح المقر الرئيس للمنتخب السعودي، كما يستضيف كبرى الفعاليات والأنشطة الرياضية.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ الملعب التاريخي، الذي يحظى بدعم من مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، خلال الربع الرابع من عام 2029 .

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