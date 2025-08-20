نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظمة التعاون الإسلامي تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني بمشاركة إقليمية ودولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفت منظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمانة العامة بجدة اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، بمشاركة عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، بينهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وهيئة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD).

وهدفت الفعالية إلى تسليط الضوء على الجهود المشتركة في تقديم الإغاثة للمحتاجين، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظمات الإقليمية والدولية في مواجهة الأزمات والكوارث حول العالم.

وأكد معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، في كلمة افتتاحية، التزام المنظمة بقيم الرحمة والتضامن التي يدعو إليها الإسلام، مشيرًا إلى أن إنشاء إدارة الشؤون الإنسانية في المنظمة، جاء لتعزيز التضامن الإسلامي وتنسيق الجهود لمواجهة الأزمات والحفاظ على كرامة الإنسان في المناطق المتضررة، مضيفًا أن العمل الإنساني مسؤولية مشتركة، وأن التعاون الدولي كفيل بإنقاذ الأرواح وبناء مستقبل أكثر عدلًا لشعوب الأمة الإسلامية وللإنسانية جمعاء.

بدورها أوضحت مديرة الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي الدكتورة عائشة شامي العيافي، أن العمل الإنساني لا يمكن أن ينجح إلا من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية، والمؤسسات الإنسانية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن المنظمة عملت على بناء وتعزيز شراكات إستراتيجية مع كيانات رائدة مثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصندوق التضامن الإسلامي، إضافة إلى التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مما يسهم في إيصال المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية.

من جانبه، شدد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في كلمة مسجلة للحفل، على أن التحديات الإنسانية العالمية تتزايد بجميع صورها، حتى أصبح العمل الإنساني ضرورة وليس خيارًا، موضحًا أن أعداد النازحين واللاجئين حول العالم بلغت بحلول أبريل 2025 أكثر من (122) مليون شخص.

وأكد الربيعة استمرار المملكة في أداء دورها الإنساني من خلال المركز الملك سلمان للإغاثة، في إيصال المساعدات إلى المجتمعات المنكوبة والمتضررة حول العالم، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي وهيئات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في الميدان، وهذه أسهمت في حفظ أرواح ملايين من البشر في (108) دول، وبلغ إجمالي ما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية وتنموية لدول العالم، أكثر من (141) مليار دولار أمريكي منها نحو (124) مليار دولار أمريكي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وفي مقدمتها قطاع غزة، مبينًا أن غزة ستظل على رأس أولويات المملكة.