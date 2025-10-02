نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منال عوض تعلن عن إطلاق مشروع تقليل المخلفات بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن إطلاق مشروع " تقليل المخلفات بمحافظة بورسعيد"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، ومحافظة بورسعيد، وذلك خلال الفترة من 2025 وحتى يونيو 2028.

وأوضحت د. منال عوض ان المشروع يهدف إلى تحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، ودعم المبادرات المحلية في مجال إعادة التدوير، بما يسهم في الخروج بنموذج أولي قابل للتعميم على مستوى الجمهورية.

وأشارت د. منال عوض إلى أن المشروع يرتكز على عدة محاور رئيسية، تشمل تبادل الخبرات في ملف إدارة المخلفات، ودعم إعادة التدوير المحلي، ورفع كفاءة العاملين، والحد من المخلفات من خلال الاعتماد على الجمع المنزلي وفصل المخلفات من المنبع، والتعاون مع الكيانات التجارية والمواطنين للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالإضافة إلى تشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يأتي في إطار دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات بصفته المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، وبالتوازي مع الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تم اتخاذها من خلال قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وقد عقدت سلسلة من الاجتماعات لمناقشة تفاصيل المشروع وخطوات التنفيذ، شملت مراجعة وتحليل الوضع الراهن والتحديات القائمة في بورسعيد، وتحديد المناطق المستهدفة وأنواع المخلفات، إلى جانب وضع خطة عمل تتضمن التدريبات اللازمة، وأنشطة توعوية لفصل المخلفات من المنبع للمنازل والمحلات التجارية،ومناقشة السياسات واللوائح المنظمة. كما سيتم إعداد خطة شاملة لتعميم نهج بورسعيد الناجح في باقي محافظات الجمهورية.